新冠病毒免疫屏障何时能够建立？中疾控首席专家回应

人民网北京3月15日电 （张文婷）今日，国务院联防联控机制就推进新冠疫苗接种有关情况举行发布会。发布会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆就公众关注的免疫屏障何时能够建立起来等问题一一进行了解答。

王华庆表示，新冠肺炎对绝大多数公众来说是易感疾病，其对于慢性病人群、老年人的合并重症率非常高，最终可能有一部分人因为重症失去生命。从目前全球监测的结果来看，全球病死率超过2%。“这种情况下，我们最终要控制这个疾病，关键还是要靠疫苗。”他说。

王华庆进一步解释，关于群体免疫的建立，与疫苗的保护效力和人群的接种率有很大关系。过去消灭天花，形成人群免疫力要达到85%左右。传染性更强的麻疹，需要95%的人群免疫力才能阻断这个疾病。

王华庆最后表示，新冠疫苗接种要分步走，第一步考虑重点人群，包括关键岗位人群、高感染风险人群；第二步涉及到可能发生重症风险的人群；第三步是其他人群。最终让所有符合条件的公众接种上疫苗，这是建立免疫屏障或群体免疫的基础。当然要建立这种免疫屏障需要各个方面的努力，也包括公众。“希望接到新冠疫苗预约的公众积极地配合，主动做好接种，让我们共同努力建立起免疫屏障，让学习、工作和生活恢复到正常状态。”他说。

此外，对于接种新冠疫苗和接种其他疫苗之间需要间隔多长时间这一问题，王华庆建议，新冠疫苗通常情况下和其他疫苗接种要间隔至少两周以上。但是有些特殊的情况，比如公众遇到了动物咬伤或者出现外伤，这时候要接种狂犬病疫苗或者破伤风类毒素。在这种情况下，不建议按照两周间隔接种，可以不考虑间隔，可以优先接种狂犬病疫苗或者破伤风疫苗。

接种新冠疫苗之后，再接种其他疫苗是否可能出现不良反应？王华庆对此表示，疫苗对人体来说是外来抗原，接种疫苗后会出现一些不良反应，但绝大多数都是一般反应，也就是说这些反应不需要处理就能够自愈，但是有时候接种疫苗后会遇到疑似不良反应，可能症状稍微重一些。这时候建议受种者及时就医，及时诊治。“在这个过程中，临床医生如果怀疑是疫苗引起的，他要报告，后续我们会做相关的调查和诊断。我们对新冠疫苗，对其他疫苗，围绕疑似不良反应或者不良反应的发生情况，后续还会持续进行监测和评估。”王华庆说。

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