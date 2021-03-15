王军志院士：目前未发现变异株对我国已上市新冠疫苗保护率有明显影响

人民网北京3月15日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就推进新冠疫苗接种有关情况举行发布会。会上，科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长、中国工程院院士王军志表示，目前，还没有发现新冠病毒的变异株对我国附条件上市的新冠疫苗保护率产生明显影响。几家研发企业都针对当前国内外收集到的这几种变异株，采用疫苗免疫血清进行交叉中和能力的测试和评估，最新报道也没有发现灭活疫苗、重组蛋白疫苗对变异株，包括南非株的中和活性有明显下降，所以还要跟踪进行研究。

王军志认为，病毒长期传播可能会产生多个突变的积累，积累到一定程度就会出现影响疫苗保护力的风险。为有效应对病毒变异造成的影响，必须提前谋划和积极准备，两方面的工作非常重要：一方面是密切监测，实时监测，发现后尽快收集，收集到以后进行测定，及时发现对疫苗的影响。另一方面要加强疫苗的平台建设，通过这五条技术路线的部署，我国已经建立了很强大的疫苗研发平台，同时积极研究新一代的疫苗，一旦出现病毒变异引起疫苗免疫效果消失或大幅度降低的情况，能够在最短时间研发出针对变异株的疫苗是非常关键的。

“整体上来说，我们要通过综合能力的提高，提升应对各种病毒变异株的能力，这是最重要的。”王军志说。