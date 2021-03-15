未接到新冠疫苗接种通知怎么办？国家卫健委：正分阶段开展各类人群的接种工作

人民网北京3月15日电 （张文婷）今日，国务院联防联控机制就推进新冠疫苗接种有关情况举行发布会。发布会上，针对部分未接到接种疫苗通知的居民，应采取何种途径自行接种这一问题，国家卫生健康委疾控局局长常继乐给出了答案。

常继乐表示，根据国家的统一部署，我国的新冠病毒疫苗接种目标人群按照高风险人群、高危人群和其他人群分步安排。目前各地正在根据国家的总体部署和安排，制定切实可行的实施方案，分阶段开展各类人群的接种工作。

“据了解，当前各地的接种工作以目标人群为主，这类人群大部分都涉及重点行业和重点场所，主要是依托所在单位组织集中接种，在目标人群集中的地方，各地也增设了一些临时接种点，如果个别目标人群因为个人原因没能参与集中接种，还可以就近到所在地的接种单位进行补种，但要提前与接种单位联系或个人根据当地卫生行政部门、疾控机构或接种单位要求提前预约。”他解释道。

常继乐最后提到，此次接种工作目标人群数量大，开展工作的接种点多，新增和临时设立了许多接种点，现有的接种点也扩展了服务能力。“目前，正在不断优化接种服务，接种点的相关资料也将及时向社会公开。大家如果对新冠病毒疫苗接种有疑问，可以通过线上或者电话咨询的方式，询问当地卫生行政部门、疾控机构、接种单位。总之，目前我们正在按照国务院联防联控机制统一部署，有序有力推进新冠病毒疫苗接种，希望大家配合好这项工作，早日接种上疫苗，获得保护力。”他说。