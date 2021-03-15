国家卫健委：截至3月14日共接种新冠病毒疫苗6498万人次

人民网北京3月15日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就推进新冠疫苗接种有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委副主任李斌表示，截至3月14日，共接种新冠病毒疫苗6498万人次。

李斌介绍，目前，正在按照重点人群、高危人群和其他人群依序推进的原则组织实施接种，稳步提高新冠病毒疫苗人群覆盖率。

第一步，做好重点人群的接种。这类人群主要包括职业暴露风险较高的人群，有境外感染风险的人群和维持社会基本运行关键岗位的人员，还包括边境县地区的18岁以上人群和服务业、劳动密集型行业等疾病传播风险较高的人群，部分因特殊原因需接种且身体基础状况较好的老年人，以及行业主管部门确定的其他重点人群。目前，接种工作正在有序开展。

第二步，开展高危人群的接种。这类人群主要包括老年人、基础性疾病患者等。由于目前临床试验关于这类人群保护效力的数据还不充足，因此接种工作需要根据疫苗研发进度来安排，临床试验获得足够的安全性、有效性数据后，将及时开展相关人群的大规模接种。

第三步，安排其他人群的接种。除上面两类人群外，其他有接种意愿的人员都可以在这一步安排接种，最终目标是所有群众的身体健康都可以得到有效保护。

李斌还表示，为保障接种工作顺利开展，主要做了五方面工作：一是落实部门和属地责任。全国执行接种工作“日报告、周调度、半月通报”的工作机制，建立月度供需总平衡和接种供应动态调整机制。各有关部门各负其责，按照职责保障好疫苗接种各项工作。目前，各地已根据各类人群的摸底情况制定分步接种计划，明确详细的时间表，做到各类人群的接种工作既压茬推进，也无缝衔接。对于没有完成接种的群众要及时安排补种，在接种工作能力富裕的时候也可以提前给后续阶段的群众接种，形成统筹联动，全局一盘棋的整体工作安排。国务院联防联控机制已派出15个督导组赴各省现场指导，确保各项措施落实到位。

二是全力做好接种实施工作。国务院联防联控机制成立了疫苗工作协调组，统筹全国疫苗供应，全力推动疫苗达产扩能。各有关部门加大疫苗供需协调力度，规范疫苗储存运输，提高配送效率，保障疫苗供应。各地结合接种人群数量和进度，设置足够的接种点，配足配齐人员设备。参与接种的人员必须要在培训合格后才能上岗，接种时要求严守“三查七对一验证”原则，确保安全、规范接种。

三是严格落实疫苗全流程管控措施。在流向追踪方面，建立了全国疫苗电子追溯协同平台，各地及时准确地向平台报告规定信息，做到疫苗全程可追溯，疫苗来源可查、去向可追。在疫苗流通和使用安全管理方面，疾控机构和接种单位严把疫苗出入关，定时监测、记录新冠病毒疫苗在储存、运输过程中的温度，确保储运安全。

四是强化异常反应救治保障。组织二级以上综合医院对口负责接种点的医疗救治保障工作，派出有经验的急诊急救人员携带必要的医疗设备、药品等驻点保障，派出120急救车现场值班值守。对参与医疗救治的人员进行严格培训，确保发生疑似异常反应时能够及时识别、立即处置。畅通转诊渠道，建立救治绿色通道，全力组织救治。

五是开展科普宣传。通过官方网站、公众号等渠道及时发布新冠病毒疫苗的安全性、有效性等相关信息，以及新冠病毒疫苗适用人群和接种注意事项等科普知识，对大家关心的问题及时给出答案，消除群众疑虑，取得群众对接种工作的配合。