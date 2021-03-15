工信部：中国疫苗生产体系完整完备 原辅料供应有序、稳定、充足

人民网北京3月15日电 （张文婷）今日，国务院联防联控机制就推进新冠疫苗接种有关情况举行发布会。围绕如何保证疫苗生产供应链的稳定问题，工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙进行了讲解。

田玉龙表示，物料的供应稳定充足是确保疫苗生产的一项重要任务。工信部利用我国工业体系的完整性、动员能力、组织能力、应急调度能力，建立了物料的上下游产业链，对于保证疫苗生产的供应链、生产链、上下游的精准对接和畅通运行帮助很大。

田玉龙提到，目前看，中国疫苗生产体系完整完备，现在疫苗生产原辅料供应是有序的，也是稳定的、充足的，能够满足当前和未来一段时间疫苗大规模组织生产的需要。“我们非常有信心，这是确保疫苗大规模生产和保障接种需求供应量最重要的基础。”他说。

田玉龙解释，疫苗生产主要涉及两方面：一是疫苗生产链的保障。疫苗生产涉及多个环节，包括疫苗生产线的设备供应，到疫苗生产所需要的原料、辅料、包装材料，到疫苗的流通、运输的冷链设备，以及疫苗接种需用的设备，这些都是原辅料的全链条所有环节，都要有稳定的生产链和供应链。

另一方面是供应链的建立。疫苗生产出以后如何能够安全、高效、快速送到接种点和分配点，这需要建立一个上下游企业的运输链条，供应检验链条和配套的链条，确保生产检验运输和使用各个环节能够有序、高效、畅通、安全。

田玉龙最后强调，工信部和相关部门建立了很好的高效对接机制，使疫苗不仅生产有保障，同时对疫苗运输、供应也是有保障的。请大家放心。