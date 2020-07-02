新冠肺炎无症状感染者的免疫反应可能较弱

【科研进展】

面对肆虐的新冠肺炎疫情，我国医护人员和科研工作者进行了大量工作，让人们对这个病毒的了解逐渐深入。日前，《自然-医学》发表了我国科研人员的一篇论文，调查发现，感染了新冠病毒SARS-CoV-2、但是从未产生过任何新冠肺炎（COVID-19）症状的人，对病毒的免疫反应可能较弱。这项研究详细展示了关于37名新冠肺炎无症状感染者的临床分析和免疫分析。

大部分的新冠病毒感染者在暴露于病毒2-14天后会出现轻度至重度呼吸疾病，症状包括发烧、咳嗽和呼吸短促等。但是，另外一些感染检测呈阳性的人无症状，或是症状轻微。但我们对这类患者的临床细节并不明了。

重庆医科大学的黄爱龙等人研究了2020年4月10日之前重庆市万州区确诊的37名无症状感染者，其中女性22名，男性15名，年龄在8-75岁之间（中值为41岁）。他们发现这些无症状患者的病毒排出持续时间中值为19天，而37名有症状患者为14天；在感染急性期（可在呼吸道检测到病毒），前者的病毒特异性IgG抗体水平远低于后者。出院8周后，无症状患者的中和抗体水平下降了81.1%，而有症状患者下降了62.2%。此外，无症状患者的18种促炎细胞因子和抗炎细胞因子（细胞信号传导蛋白）水平也较低。作者认为这表明无症状患者对新冠病毒感染的免疫反应可能较弱。

作者还观察发现，大部分的无症状患者在感染2-3月之内，其IgG水平开始下降，这一结果是通过化学发光磁酶免疫检测确定的。

他们认为这项发现以及之前关于新冠肺炎康复者中和抗体的分析，凸显了使用“免疫护照”的潜在风险，支持持续采用公共卫生干预手段并开展广泛的病毒检测。为了确定基于抗体的免疫力的持续时间，迫切需要进一步研究更大规模的有症状患者和无症状患者。

（本报记者齐芳整理）