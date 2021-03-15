打消群众对新冠疫苗安全性的顾虑 国家卫健委这样说

人民网北京3月15日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就推进新冠疫苗接种有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委副主任李斌就如何打消群众对新冠疫苗安全性的顾虑问题进行了解答。

李斌表示，我国新冠病毒疫苗接种的基本原则是“知情、同意、自愿”。接种人群的数量和群众接种意愿是直接相关的。目前，影响接种意愿的主要因素有两个：一疫情防控因素，我国目前采取了有力得当的疫情防控措施，疫情总体平稳，部分群众认为感染风险比较低，暂时不需要接种疫苗增加保护力；二是由于新冠病毒疫苗属于新上市疫苗，部分群众希望看到更多关于疫苗使用效果的信息，非常关注安全性、有效性等方面的数据，考虑对疫苗有更多了解后再接种。

李斌提出，从感染风险上分析，无论对个人还是对整个社会人群，虽然我国疫情形势总体平稳，但仍存在疫情输入和局部流行风险。对绝大多数人来说，如没有针对新冠病毒的免疫力，就都有患病可能，部分人群患病后可能比较严重。所以，预防新冠肺炎最好的办法就是接种疫苗。通过接种疫苗能够对个体进行有效保护，对人群也是能形成有效保护，接种疫苗能够降低感染率、重症率和病亡率。这也是我国当前防控新冠肺炎疫情最主要的策略，通过降“三率”进行有效保护。

李斌还指出，涉及到人群问题，接种疫苗的人群越多，拥有免疫力的人就越多，这样就能有效控制新冠病毒在人群中的传播，在保护自己和家人的同时，也起到了保护他人、保护整个人群的作用。

谈到疫苗的使用效果，李斌表示，目前我国使用的新冠病毒疫苗均已按照规范开展了临床研究，获得了国家药监部门批准，并通过严格检定后才能使用。在疫苗储存和运输过程中要求定时检测、记录温度，确保新冠病毒疫苗在储存、运输全过程中处于规定温度环境和运输的相关要求。在接种过程中，我们加大了人员培训，要求医务人员要严格执行‘三查七对一验证’的操作规程，通过规范的操作来充分保障疫苗的有效性和安全性。

“随着新冠病毒疫苗接种工作的全面开展，接种人群也在不断增加，相信疫苗使用的效果会得到更加突出的显现，希望更多群众积极参与预防接种工作，让广大人民群众早日接种疫苗，我们一起来见证疫苗的保护效果。”李斌说。