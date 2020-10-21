高州样本：建立与县域百姓需求侧相适应的健康服务体系

由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域千县行”全国片区交流会暨全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动（湖北站）于2020年10月16日在武汉市举办。国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委领导以及众多医疗专家参加会议。在管理能力提升专场中，广东省高州市人民医院党委书记、院长王茂生从县域百姓健康需求出发，对高州医改实践做了深度剖析。

“解决看病难、看病贵问题是老百姓最急切的需求。而县级医院普遍缺人才、缺技术、缺资金、缺管理，当中最缺的是管理理念。” 王茂生认为，医疗服务性决定了医改需要从老百姓的角度去考虑完善医疗服务体系。他表示，大病不出县，常见病不出镇，小病不出村，慢病管理预防和治疗并重的服务体系是当前县域医改应走的方向。

高州地处山区，经济条件相对落后，但如今提前四年实现了大病不出县的国家医改目标，而且以高州市人民医院为核心提供高性价比医疗服务的高州县镇村三级服务体系已渐具成形。探究高州样本的奥秘，王茂生表示，这离不开现代医院管理制度的改革和高州市互联网总医院的创新实践，通过搭平台、借大脑、建专科等综合措施增强了医院的实力。

“现代医院管理制度改革离不开六大任务。”王茂生指出，党建、文化、定位、章程、制度和人员要贯穿改革始终。高州市人民医院设立特聘专家制度，邀请国内相关医学领域的顶尖专家来院传帮带，将县域医院的平台支撑起来，进一步招揽人才提升专科。“特聘专家不仅仅前来做手术，更是为我们培养学科带头人。”王茂生补充说，专科强才是硬道理。

据了解，在广东省卫生健康委公布的237个常见病/疑难病和223个关键手术/技术，高州市人民医院现在可以开展97%，吸引了省内外的病人前来就医。该院去年出院12.2万人次，当中43%的病人来自高州市外，已经具备了区域医疗中心的服务能力。

除了人才发展、专科建设，高州市人民医院还采取了正能量薪酬激励机制。“只有职工幸福才能把幸福感传递给病人，病人才能满意。”该院坚持这一理念，通过奖金分配改革、精细化管理降成本、手术室优化增效等一系列手段，将有限的医疗资源用在了“刀刃”上，1年为医保节约上亿元。

县域医院无论如何发展，都不能丢了公益性的底色。高州市人民医院认为，“最大的公益就是让病人能治得好病还不折腾。”过硬的医疗实力，使得该院能够创新建立“两个闭环”进一步夯实基层互联网医共体建设，让群众有了更好的服务体验和健康保障。

据介绍，以该院为核心打造的高州市互联网总医院，通过“云端医院”建立乡村医生服务闭环，连通高州的32家乡镇卫生院、卫生服务中心和439个行政村卫生站，专家线上面对面指导分级诊疗和远程培训乡村医生，并通过大数据平台对镇村居民进行健康管理。据广东省卫健委的数据显示，２０１８年该市镇村医疗机构门诊人次占比86%，是全省平均水平的1.7倍；乡镇医院住院人次占比39%，是全省平均水平的3.3倍，“常见病不出镇”成为现实。

高州市人民医院还致力打通健康最后一公里。以该院党员专家为主体建立“村医通”村民服务闭环，每个村委会一个“村医通微信健康群”，吸引每村都加入对应的微信群与医院联动，做村民身边的医生。村医通已覆盖全市439个村委会的22万户乡村家庭100多万村民，日常实现在微信群免费问诊、健康宣教等，让村民“小病不出村”，真正意义上把公共医疗效能辐射到高州市每个角落。