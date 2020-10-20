科技部：新冠病毒变异不大 未对疫苗研发造成实质影响

人民网北京10月20日电 （记者崔元苑）20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，邀请外交部、科技部、国家卫生健康委、国家药监局、国药集团、北京科兴中维生物技术有限公司的负责人和专家介绍我国新冠疫苗研发进展、安全性、有效性以及国际交流与合作等有关情况。针对病毒变异的质疑，科技部社会发展科技司副司长田保国回应称，目前，全球的数据库中已有近15万条新冠病毒的基因组序列，涵盖全球六大洲113个国家。通过对超过8万条高质量的病毒基因组序列进行比较分析研究，结果表明病毒变异不大，属于正常范围内的变异积累，没有对疫苗研发造成实质性的影响。

田保国称，病毒变异是一个科学问题，科研攻关组一直高度关注，组织全国30多家科研机构开展病毒变异的跟踪、研究，及时分析研判病毒变异对疫苗研发是否会产生影响。

田保国解释说，一是目前国内外疫苗研发的抗原设计，主要是针对新冠病毒的S蛋白。通过对上万条新冠病毒基因组序列进行比较、分析，发现新冠病毒S蛋白的序列相对比较稳定。二是现有的S蛋白个别位点发生的突变，对抗原结构和免疫原性影响很小。已有试验证明，正在试验中的疫苗能够有效中和发生变异的新冠病毒。

田保国表示，接下来，科研攻关组将密切跟踪病毒变异情况、及时研判，为疫苗研发团队及时提供预警和科学参考。