国家卫健委：预计到今年底我国新冠疫苗年产能可达6.1亿剂

人民网北京10月20日电 20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，邀请外交部、科技部、国家卫生健康委、国家药监局、国药集团、北京科兴中维生物技术有限公司的负责人和专家介绍我国新冠疫苗研发进展、安全性、有效性以及国际交流与合作等有关情况。科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟表示，预计到今年年底，我国新冠疫苗年产能可达到6.1亿剂，明年我们国家新冠疫苗年产能会在此基础上有效的扩大，来切实保证我国以及全球其他国家对中国新冠疫苗的需求。

郑忠伟介绍，在疫苗研发之初我国就高度重视产能建设，目前在灭活疫苗的产能方面，国家卫生健康委联合相关部门专门制定《疫苗生产车间生物安全通用要求》，并且组织专家对已经建成的疫苗生产车间进行了生物安全的检查，对符合条件的生产车间进行了检查通过。同时，在其他的技术路线包括腺病毒载体疫苗、流感病毒减毒载体疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗的产能方面也在同步推进。

什么人能优先接种新冠疫苗？郑忠伟表示，新冠疫苗未来的接种人群大致划分为三类分别是：高风险人群；高危人群；普通人群。高风险人群主要是指一线的医疗防疫人员，边境、口岸的工作人员，还有由于工作原因必须要去高感染风险地区或者国家的工作人员，以及保证城市基本运行的工作人员。高危人群主要是指老人、儿童、孕妇以及患有基础疾病的人群，这类人群一旦感染新冠，出现重症或者危重症的比例远远大于其他人群。不管在什么区域，只要符合这两类人群特点，都应纳入优先接种考虑范围。

☆相关链接☆

科技部：6万名新冠疫苗受试者未收到严重不良反应报告

国药集团董事长：两款新冠灭活疫苗已接种5万余人 接种人群样本量涵盖125个国籍

科技部：新冠病毒变异不大 未对疫苗研发造成实质影响

外交部：中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划” 希望促进全球疫苗公平分配

新冠疫苗III期临床试验何时结束？国家药监局回应

国家卫健委：开展新冠疫苗的紧急使用 是保护高风险暴露人群生命健康的必要手段

新冠疫苗上市后如何监管疫苗质量？国家药监局：四项措施力保疫苗质量安全

新冠疫苗如何定价？国家卫健委：必须坚持几个基本原则