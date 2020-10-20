科技部：6万名新冠疫苗受试者未收到严重不良反应报告
人民网北京10月20日电 （记者崔元苑）20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，邀请外交部、科技部、国家卫生健康委、国家药监局、国药集团、北京科兴中维生物技术有限公司的负责人和专家介绍我国新冠疫苗研发进展、安全性、有效性以及国际交流与合作等有关情况。科技部社会发展科技司副司长田保国表示，目前，我国疫苗研发工作总体上是处于领先地位，有13个疫苗进入了临床试验。其中，灭活疫苗和腺病毒载体疫苗两种技术路线共4个疫苗进入了III期临床试验，总体上进展顺利，截止到目前共计接种了约6万名受试者，未收到严重不良反应的报告，初步显示了良好的安全性。
“疫苗是控制传染病的最有力的技术手段，加快疫苗研发更要把安全性放在第一位。”田保国介绍说，科研攻关组第一时间把疫苗研发作为重中之重，布局了灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗和减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗五个技术路线并行研发，组织全国12个优势团队进行联合攻关，严格按照相关的法律法规的要求，在不减少程序、不降低标准，保证安全的前提下，规范有序地开展研发工作。
田保国指出，III期临床试验结果是验证疫苗保护力国际公认的有效性的指标，在目前我国新冠疫情得到有效控制、不具备开展III期临床试验条件的情况下，如何选择合适的地区和受试人群，以及顺利地组织实施III期临床试验，是目前开展III期临床试验面临的主要问题。
田保国称，下一步，科研攻关组将遵照科学规律，依法合规的原则，积极推进疫苗的研发工作。
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