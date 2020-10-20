国药集团董事长：两款新冠灭活疫苗已接种5万余人 接种人群样本量涵盖125个国籍

人民网北京10月20日电 （许心怡）20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，邀请外交部、科技部、国家卫生健康委、国家药监局、国药集团、北京科兴中维生物技术有限公司的负责人和专家介绍我国新冠疫苗研发进展、安全性、有效性以及国际交流与合作等有关情况。国药集团董事长、党委书记刘敬桢表示，目前，国药集团中国生物所属的北京生物制品研究所和武汉生物制品研究所这两款灭活疫苗正在阿联酋、巴黎、约旦、秘鲁、阿根廷、埃及等10个国家开展III期临床试验，目前已经接种5万余人，总共接种者将达到6万余人。接种人群样本量涵盖了125个国籍，各方面进展领跑全球，得到国际广泛的认可。现在已经有几十个国家向国药集团中国生物提出新冠疫苗的需求。

据刘敬桢介绍，2月1日，国药集团中国生物作为牵头单位获得了科技部国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项灭活疫苗项目的紧急立项。4月12日，武汉生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗获得了临床试验批件，并同步开展国内I/II期临床试验。4月27日北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗再次获得临床试验批件，为新冠疫苗的研发加上双保险。国内I/II期临床研究，各年龄段共计入组4064人，揭盲结果显示疫苗接种后，安全性好，不同年龄、不同程序、不同剂量疫苗接种后均产生高滴度免疫应答，两支疫苗按照0，28天程序接种两剂后，中和抗体阳转率均达100%。