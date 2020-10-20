外交部：中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划” 希望促进全球疫苗公平分配
人民网北京10月20日电 （许晓华）20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，邀请外交部、科技部、国家卫生健康委、国家药监局、国药集团、北京科兴中维生物技术有限公司的负责人和专家介绍我国新冠疫苗研发进展、安全性、有效性以及国际交流与合作等有关情况。外交部国际司二级巡视员赵星表示，中国已经加入了由世卫组织、全球疫苗免疫联盟共同发起的“新冠肺炎疫苗实施计划”，这也是中国秉持人类卫生健康共同体理念，推动疫苗成为全球公共产品的一个重大举措。
“加入实施计划得到了国际社会的广泛支持和好评。我们知道，当前新冠疫情仍处于全球大流行，严重威胁着人民的生命、安全和身体健康。在这种情况下，中国关心的就是怎么样才能让发展中国家用得上、用得起安全、有效的疫苗。”赵星说。
赵星表示，中方已经郑重承诺，中国的新冠疫苗研发完成并投入使用之后，将作为全球公共产品优先向发展中国家提供。这和实施计划的目标和初衷也是一致的，因此从一开始我们就跟实施计划的发起方保持着密切的联系。尽管我们的疫苗研发处于全球的领先，而且我们也有足够的产能，但是我们还是决定加入实施计划。主要的目标还是希望通过加入实施计划能够促进全球疫苗的公平分配，也能够确保发展中国家获得疫苗。另外，我们也想通过中国的加入，带动其他有能力的国家加入到这个实施计划当中来。下一步我们会利用实施计划的平台加强同其他国家和国际组织的合作。另一方面我们也支持中国的疫苗企业参加到实施计划中，同实施计划的发起方一起向发展中国家提供疫苗。
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