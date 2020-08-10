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日本研究机构澄清：日本流行毒株仅发生少量碱基变异

2020年08月10日08:52 来源：新华网

　　针对日本《读卖新闻》称6月以来在日本扩散的变异新冠病毒具有新型基因序列的报道，日本国立感染症研究所专家9日在接受新华社记者邮件采访时表示，这一报道是误报，实际上日本目前的流行新冠病毒毒株只是发生了少量碱基变异。

　　日本《读卖新闻》8日报道称，日本国立感染症研究所最新研究发现，今年3月起日本疫情扩大，主要是由欧洲相关基因序列的新冠病毒导致，但在5月下旬已暂时平息。6月以来在日本扩散的新冠病毒是变异后的、具有新型基因序列的新冠病毒。目前日本国内大量增加的新冠确诊病例大都属于这种变异后新冠病毒的感染者。

　　对此，日本国立感染症研究所病原体基因组解析研究中心主任黑田诚对新华社记者表示，上述报道是误报，随后他收到了很多要求确认相关研究详情的联络。从黑田诚向新华社记者发送的报告原文中可以看出，目前日本国内流行的新冠病毒毒株只是在此前欧洲相关基因序列的新冠病毒基础上，进一步发生了6个碱基变异。这一发生少量碱基变异的毒株可能从6月下旬开始从东京向日本全国扩散。

　　报告显示，这项研究的时间截至7月16日，研究人员分析了日本国内3600多名新冠病毒感染者以及经航班入境的67名感染者的病毒基因组序列，并和世界各地研究人员公布的全球约4.6万名新冠病毒感染者的病毒基因组序列进行了比对。

　　研究显示，从全球来看，自2019年年末至今年7月的这段时间里，新冠病毒基因组平均随机发生了大约15个碱基变异。（记者华义）

(责编：许心怡、崔元苑)


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