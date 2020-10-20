新冠疫苗如何定价？国家卫健委：必须坚持几个基本原则
人民网北京10月20日电 （许晓华）20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，邀请外交部、科技部、国家卫生健康委、国家药监局、国药集团、北京科兴中维生物技术有限公司的负责人和专家介绍我国新冠疫苗研发进展、安全性、有效性以及国际交流与合作等有关情况。关于中国新冠疫苗价格的问题，科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟表示，中国新冠疫苗的价格，首先坚持企业主体定价，但是必须要坚持几个基本原则。
一是公共产品属性的原则。作为公共产品属性，它的定价一定不是以供需作为定价基础的，而是以成本作为定价基础的。
二是根据大众对新冠疫苗接种的意愿和接种的需求来开展新冠疫苗的定价。郑忠伟表示，中国新冠疫苗的定价一定是在大众可接受的范围内，新冠疫苗的价格决定因素是很多的，除了成本以外，也包括产能、接种规模，而且不同的技术路线的成本还不是一样的。他举例，比如灭活疫苗，它的生产就需要高等级的生物安全生产车间，相对来说，它的成本会相对较高，而且腺病毒载体疫苗、流感病毒减毒载体疫苗、核酸疫苗和重组蛋白疫苗成本相对低一些。随着产能的扩大，接种规模的扩大，成本也是会变动的，但是新冠疫苗的价格一定是在大众可接受的范围内。
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