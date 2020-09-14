吴一龙：筛查与早诊早治是降低肺癌死亡的最有效手段之一

连线嘉宾-广东省人民医院终身主任吴一龙教授

为响应“健康中国行动（2019-2030年）之癌症防治行动”号召，由北京白求恩公益基金会主办、人民网·人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”于9月11日在北京召开。论坛旨在普及肺癌防治知识，提升肺癌早筛早诊早治意识，多方助力，不断提升中国肺癌患者整体5年生存率，助力“健康中国2030”目标实现。

目前肺癌常见的治疗方式包括手术、放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗等，其中，靶向治疗的出现开创了肺癌精准治疗新纪元。精准治疗是目前肺癌诊疗的新趋势，能够有效提升癌症患者的生存率及生存质量，同时降低了不必要的医疗开支，合理配置医疗资源，降低国家医保负担。

广东省人民医院终身主任吴一龙在论坛主题演讲中表示，靶向治疗让肺癌进入精准治疗时代，是近年来肺癌内科治疗手段的里程碑。近些年免疫治疗的兴起也为肺癌患者带来了更多获益。随着靶向治疗、免疫治疗等精准治疗手段的提高，不断将肺癌诊断治疗关口前移，这些举措都能为患者带来更大的生存获益。

吴一龙表示，提高5年生存率是肿瘤防治的重要目标，早筛早诊是降低肺癌死亡率的重点，多学科团队诊疗（MDT）模式是肿瘤治疗的未来趋势，同时还需要提高药物可及性。患者选择药物时，应综合考虑药物的有效性，安全性，生存质量，及医保或其他补偿机制，根据患者个人情况，量身定做最合适的诊疗方案。疗效显著的创新药品进入医保能显著改善患者治疗药物选择，也期望这类创新药物能够纳入医保，更好地造福肺癌患者。

吴一龙阐述了从EGFR-TKI吉非替尼开启肺癌精准治疗序幕之后，EGFR、ALK等靶向药物更新迭代，已从第一代发展到了第三代。在谈到更优治疗方案的探索时，吴教授以三代EGFR-TKI靶向药奥希替尼为例，研究证实一线使用奥希替尼可以显著延长EGFR突变晚期非小细胞肺癌患者的无疾病进展生存期（PFS）和总生存期（OS），中位总生存期达到38.6个月，超过3年。

吴一龙表示，肺癌靶向治疗研究从常见靶点扩散覆盖至罕见靶点。不止是针对EGFR，ALK等靶点的创新药物百花齐放，很多研究在探索少数群体罕见突变型肺癌的靶向治疗方案，如MET，RET，HER2等罕见靶点突变，为这部分患者带来治疗希望。肺癌免疫疗法的兴起和陆续获批也为肺癌患者带来了更多获益，不仅为驱动基因阴性的非小细胞肺癌患者带来长期获益，特别是免疫维持治疗给III期不可切非小细胞肺癌患者带来治愈希望，而且免疫治疗也打破了小细胞肺癌治疗20年的沉寂。