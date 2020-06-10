早知、早诊、早治、保光明 科学防治青光眼

青光眼是一种常见的不可逆性致盲眼病，患病率居于全球致盲眼病中的第二位。

青光眼多见于老年人，患病率随着年龄增长逐渐上升。但青光眼早期症状无特异性，半数以上患者对自身疾病无从知晓或缺乏足够认识，耽误早期诊断和治疗，导致不可逆转的视神经损伤。

那么青光眼早期有哪些表现呢？可以通过哪些方法预防青光眼的发生？

2020年6月12日（周五）10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京大学第三医院眼科主任医师 张纯教授进行视频直播，带您了解青光眼早诊早治相关问题，千万不要错过。

专家简介：

张纯，北京大学第三医院眼科主任医师，北京大学教授，博士生导师，现担任眼部神经损伤的重建保护与康复北京市重点实验室主任、北京大学第三医院科研处处长、北京大学第三医院临床干细胞研究中心主任、北京大学第三医院院务委员会委员等职。中华医学会眼科学会第十二届全国委员及青光眼学组委员、中国医师协会眼科分会常委兼青光眼委员会委员，并在其他国内外多个学术组织及专业杂志任兼职。2015年在亚太眼科大会被授予成就奖。

擅长：青光眼的诊治及患者宣教、视神经萎缩、眼肿瘤。

引起青光眼的常见风险因素

1、高眼压症者，5%~10%的高眼压症患者会在5~8年内最终发展为原发性开角型青光眼

2、有青光眼家族史者

3、患有某些基础疾病，如糖尿病、心脏病、高血压、镰状细胞贫血等

4、近视或远视度数较大者

5、有眼外伤史或眼科手术史

6、长期服用皮质类固醇激素者

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