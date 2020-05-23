唐金海代表：人工智能为乳腺癌影像诊断“添翼”

人民网北京5月23日电 2020年5月23日晚，全国人大代表，江苏省人民医院党委书记唐金海做客由人民网·人民健康主办的 “健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，唐金海指出，乳腺癌是危害女性健康的头号肿瘤，改善乳腺癌患者生存及预后的首要措施，是提高乳腺癌早诊早治水平。这需要中国民众与医务工作者的共同努力。

“目前，我国乳腺癌早诊早治水平与发达国家之间仍存在一定差距。”唐金海介绍，我国大部分地区已具备乳腺癌筛查的设备和人才队伍，但民众乳腺癌筛查意识较欠缺，导致乳腺癌筛查率较低。他建议，我国应着重加强乳腺癌筛查及早诊早治宣传教育，提高民众对乳腺癌筛查的积极性与参与度。

唐金海认为，我国前期两癌筛查工作，已大幅提高我国女性肿瘤诊治水平。但在部分偏远地区，由于民众意识薄弱、专业人才短缺等原因，两癌筛查有待进一步提高。建议，提高这部分地区的民众筛查意识及专业人才培养力度。

近年来，医疗创新技术广泛应用，谈到医疗创新技术在肿瘤领域的应用和发展。唐金海表示，创新技术的应用提高了乳腺癌的诊断水平。影像学技术的发展及普及极大的提高了乳腺癌的早期检出率。人工智能的兴起则进一步实现乳腺癌的计算机辅助诊断，于乳腺癌的影像诊断及病理诊断领域是如虎添翼。

“另外，分子生物学的飞速发展带领乳腺癌治疗向精准时代大步迈进。”唐金海称，给予合适的患者合适的治疗是乳腺癌治疗的最终目标，给予患者治疗时，既要避免过度治疗也要避免治疗不足，还要对敏感患者开展有效治疗，避免对不敏感患者的无效的治疗。他认为，基因检测的应用可以筛选合适的患者给予合适的治疗。

对早期乳腺癌开展基因检测和晚期乳腺癌患者治疗方面，唐金海谈到，基因检测可以帮助医生筛选出真正高危的患者，及时予以治疗，降低复发风险。同时，晚期乳腺癌患者治疗手段，不再局限于传统的化疗药物。如今，各种靶向药物、免疫药物层出不穷，但这些新型药物，具有一定的敏感人群，并不适用于所有乳腺癌患者。因此，基因检测有利于筛选靶向药物，及免疫治疗的敏感人群。

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