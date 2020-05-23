热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

唐金海代表：人工智能为乳腺癌影像诊断“添翼”

2020年05月23日21:31 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月23日电 2020年5月23日晚，全国人大代表，江苏省人民医院党委书记唐金海做客由人民网·人民健康主办的 “健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，唐金海指出，乳腺癌是危害女性健康的头号肿瘤，改善乳腺癌患者生存及预后的首要措施，是提高乳腺癌早诊早治水平。这需要中国民众与医务工作者的共同努力。

“目前，我国乳腺癌早诊早治水平与发达国家之间仍存在一定差距。”唐金海介绍，我国大部分地区已具备乳腺癌筛查的设备和人才队伍，但民众乳腺癌筛查意识较欠缺，导致乳腺癌筛查率较低。他建议，我国应着重加强乳腺癌筛查及早诊早治宣传教育，提高民众对乳腺癌筛查的积极性与参与度。

唐金海认为，我国前期两癌筛查工作，已大幅提高我国女性肿瘤诊治水平。但在部分偏远地区，由于民众意识薄弱、专业人才短缺等原因，两癌筛查有待进一步提高。建议，提高这部分地区的民众筛查意识及专业人才培养力度。

近年来，医疗创新技术广泛应用，谈到医疗创新技术在肿瘤领域的应用和发展。唐金海表示，创新技术的应用提高了乳腺癌的诊断水平。影像学技术的发展及普及极大的提高了乳腺癌的早期检出率。人工智能的兴起则进一步实现乳腺癌的计算机辅助诊断，于乳腺癌的影像诊断及病理诊断领域是如虎添翼。

“另外，分子生物学的飞速发展带领乳腺癌治疗向精准时代大步迈进。”唐金海称，给予合适的患者合适的治疗是乳腺癌治疗的最终目标，给予患者治疗时，既要避免过度治疗也要避免治疗不足，还要对敏感患者开展有效治疗，避免对不敏感患者的无效的治疗。他认为，基因检测的应用可以筛选合适的患者给予合适的治疗。

对早期乳腺癌开展基因检测和晚期乳腺癌患者治疗方面，唐金海谈到，基因检测可以帮助医生筛选出真正高危的患者，及时予以治疗，降低复发风险。同时，晚期乳腺癌患者治疗手段，不再局限于传统的化疗药物。如今，各种靶向药物、免疫药物层出不穷，但这些新型药物，具有一定的敏感人群，并不适用于所有乳腺癌患者。因此，基因检测有利于筛选靶向药物，及免疫治疗的敏感人群。

人民好医生APP

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn