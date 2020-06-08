提升房颤疾病认知 实现早诊早治与技术创新

近年来，受人口老龄化等因素影响，房颤在全球范围内发病率呈明显上升趋势。我国由于人口基数大，是房颤的高负担国家。6月6日是第八个中国房颤日，强生医疗携手北京白求恩公益基金会，以“消融阴霾，重获‘心’生”为主题开展了“医路相伴—中国房颤日公益健康教育项目”，由人民网·人民健康提供全媒体支持。

首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任、国家心血管疾病临床医学研究中心主任、中华医学会心血管病学分会候任主任委员马长生表示，应对房颤挑战，早诊早治是关键；随着治疗技术的创新发展，建立临床培训体系也是不可或缺的重要一环。国家心血管病中心房颤质控副组长、中国医学科学院阜外医院心律失常中心副主任、心律失常一病区主任姚焰表示，重视房颤，不光要“防”，更要“治”。得益于医疗技术创新，导管射频消融术逐渐成为房颤治疗的主要技术。

首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任、国家心血管疾病临床医学研究中心主任、中华医学会心血管病学分会候任主任委员马长生

国家心血管病中心房颤质控副组长、中国医学科学院阜外医院心律失常中心副主任、心律失常一病区主任姚焰

早诊早治 提升公众对房颤的认知水平

心房颤动，简称房颤，是一种以快速、无序的心房电活动为特征的室上性快速心律失常。

马长生介绍，房颤症状隐匿、存在阵发发作的特点，加之老年等高危人群合并多种慢性疾病等特征将进一步增加房颤管理的难度。“我国房颤患者的疾病知晓率也远低于发达国家，有超过一半的患者从来没有听说过房颤，更不知其危害，这为房颤的诊治与管理带来极大的挑战。”

在谈到诊断方法时，马长生表示，随着临床技术和医疗器械的发展，现在进行相应的筛查诊断比过去方便得多，“过去到医院检查24小时心电图很麻烦，而现在患者在医院贴上电极后就可以回家，很方便也很便宜，通过检查结果就可以知道患者有没有房颤了。”马长生说。现在很多智能穿戴设备也可以反映心脏的健康状况，比如依据智能穿戴设备监测到的脉搏，利用人工智能就可以对房颤进行检测和判断。

马长生呼吁，社会各界共同加强房颤疾病知识的宣传和科普教育工作，提高公众的健康素养，提升公众对房颤的认知水平。同时，他也呼吁公众在生活中要树立“早发现、早诊断、早治疗”的观念，注重心脏健康和常规检查，以便及时发现并治疗房颤。

技术创新 导管射频消融术治疗阵发性房颤成功率达90%

姚焰介绍，现阶段，我国房颤?术分为内科和外科两?类，最早属于外科，发展到上世纪 90年代，材料、电?学科的进步使微创?术成为可能，房颤?术开始采?导管消融的?式。

上世纪 90 年代是我国?律失常临床治疗的“爆炸式”发展时代，相继引进导管消融治疗室上性?动过速和导管消融治疗?房颤动技术，并在临床??积累了丰富经验。姚焰认为，引进新技术后，我国在房颤治疗??继续进?积极探索，提出并实践了创新的术式，取得了?常优秀的成果。

姚焰说：“?前中国房颤治疗处于世界先进?平。在主要的大中心具有最多的经验，拥有临床经验和一流的设备，能实现最好的临床效果。”

姚焰介绍，现在对多数伴有症状的?律失常患者??，导管射频消融术被作为房颤的?选治疗?式。这得益于医疗技术创新，导管射频消融术逐渐成为房颤治疗的?线技术，通过这种?法，结合压?技术以及量化消融?具，治疗阵发性房颤成功率可达 90%，进?降低脑卒中的发?率和死亡率。研究表明，采?最新技术的持续性房颤消融成功率也可达到80%。与药物治疗相?，导管消融术是?种性价??的治疗?段，?远看有利于减轻患者家庭经济负担。

缩小城乡诊治差距 建立临床培训体系

“我国房颤诊治手段处于世界领先水平，但仍面临中西部农村地区房颤治疗还远远不够的现状。”马长生说，“现在我国房颤诊治存在两种局面：城市非常好，而农村差很多。”

“一方面，国内的主要城市在房颤介入手术方面有着世界顶尖水平，这里的术者拥有丰富的经验、先进的设备，能很好地保证术后效果。但另一方面，广大基层医院，可能连药物治疗都不是很普及，更别提如何根治房颤了。”姚焰补充到。

对此，两位专家都一致认为，农村县域的房颤诊治水平仍有很大的进步空间，这就需要通过提高农村经济水平和科学素养，同时建立健全培训体系，规范各级医院的房颤诊疗，使不同地区的房颤患者都能就近接受到规范、优质的治疗。

在建立临床培训体系方面，马长生表示，我国电生理学科专业人才紧缺，需要通过更好的教材与理念、更好的培训课程与手术示范，缩短培训周期，达到“培训效率倍增”的目标，从而使得更多合格且优秀的电生理医生能为广大的心律失常患者带去更多的福音。

“我们应该将教程编写得更为详细，让有经验的医生把病例讲解得更为清楚。同时，我们还应制作大量的动画来讲解手术过程与疑难要领，就像手术的‘武林秘笈’一样，将手术培训变得更加生动。教学医院有这种紧迫感，也有这种积极性，因此我们的专业培训效率就要相应提升，甚至是倍增。”马长生说到。

马长生还强调，在做到“培训效率倍增”的同时，也要重视质量控制，把手术安全放在首位，随着理念与技术的进步，达到手术的“安全倍增”，使严重并发症的发生减少一半，实现安全的加倍。

在双“倍增”的指导下，两位专家都对我国电生理学科发展前景表示乐观，均表示，放眼未来五年，我国整个电生理领域都会迎来一个特别积极的发展时期。 （欧阳易佳）