2020版《中国体检人群结直肠癌及癌前病变白皮书》线上发布

2020年5月29日，正值第十六个世界肠道健康日，中华预防医学会肿瘤预防与控制专业委员会、爱康集团以及诺辉健康联合发布了2020版基于分子诊断的《中国体检人群结直肠癌及癌前病变白皮书》，这也是自2019年以来，此白皮书的第二次发布，与第一本白皮书相比，2020版更全面地反映国民肠道健康现状，以期进一步唤起国民对结直肠癌及癌前病变的筛查重视，助力健康中国。

中华预防医学会肿瘤防控专业委员会主任委员赵平教授，中华预防医学会肿瘤防控专业委员会常委兼秘书长邹小农教授，爱康集团创始人、董事长兼CEO 张黎刚，诺辉健康联合创始人、CEO朱叶青共同出席线上发布，并于人民网、新华网、今日头条等多个直播平台在线发布2020版基于分子诊断的《中国体检人群结直肠癌及癌前病变白皮书》，直播在线观看量超55万人。

北京电视台新闻频道5月29日晚《都市晚高峰》栏目对于2020版基于分子诊断的《中国体检人群结直肠癌及癌前病变白皮书》的报道。

早筛早诊早治 是提高肿瘤生存率至关重要的途径

中华预防医学会肿瘤防控专业委员会主任委员赵平教授介绍了当前中国癌症早诊早治战略及策略的研究，为什么要特别强调癌症的早诊早治呢？因为癌症的早诊早治对肿瘤的五年生存率有着重大的影响。肿瘤现在的分期分成一期、二期、三期、四期。对于很多肿瘤，如果是一期、二期的肿瘤，可以说90%以上的人经过早期治疗可以生存五年以上的达到90%以上。这是什么概念呢？如果能够生存五年以上，可以说这个肿瘤就达到了治愈。

诺辉健康 着力打造“癌症居家早筛体检新模式”

诺辉健康联合创始人、CEO朱叶青先生指出，真正具有价值的癌症早筛产品，需要满足三点。第一，有明确的临床指导意义，检测结果得到临床医生和专家的认可；第二，有简便的确诊方法，指导客户后续诊断方向；第三，有可行的临床介入技术，为患者快速提供治疗或者缓解方案。爱康集团引进的诺辉健康自主研发的针对肠癌及进展期腺瘤的无创早筛产品“常卫清”，无创、无痛、非侵入、可居家操作，采用国外指南和国内共识共同推荐的多靶点粪便FIT-DNA联合检测技术，多维度全方位捕捉肠道病变信号，帮助国人提早发现结直肠癌及癌前病变。

诺辉健康不断积极探索居家早筛商业模式，与爱康集团展开深度战略合作，着力打造“癌症居家早筛体检新模式”。通过无创肠癌早筛服务产品“常卫清”以及优质的随访服务，赋能健康体检行业，加速提升了体检人群的早癌筛查成效。

大咖共话癌症早筛早诊早治

为积极践行“健康中国”战略，爱康集团联合诺辉健康邀请行业大咖坐而论道，共话癌症早筛早诊早治。

中华预防医学会肿瘤防控专业委员会主任委员赵平教授：

作为一个从医40余年的医生，深有体会，如果我们“重治轻防”就会出现人财两空的悲惨局面。如果我们把预防提到应有的高度，我们就可以通过早诊早治的手段，使我们的人，如果万一得了癌，通过早诊早治，就可以少花钱，又能够得到治愈。

中华预防医学会肿瘤防控专业委员会常委兼秘书长邹小农教授：

我们要与时俱进。我们要利用已有的条件积极的提高对癌症的认识，对癌症危险因素的认识，对癌症早期检测技术的认识，这样使每个人都可以关心和付诸行动，真正有利于“健康中国”的实现。

诺辉健康联合创始人、CEO朱叶青：

在常卫清检测结果阳性并去做肠镜检测的人群中，接近50%左右的人群在肠镜下可以检出异常。但是如果直接去做肠镜，根据长海医院李兆申院士团队研究结果显示，只有15-30%的人是有问题的。常卫清能够帮助肠镜有效提升检测效率，合理利用和节约医疗资源，这是我认为像常卫清这样高科技的产品在预防医学中的真正价值。

爱康集团创始人、董事长兼CEO 张黎刚：

预防与早筛是可以有效预防癌症，提升生存率的，尤其是对肠癌。我们借助今天世界肠道日来呼吁大家，一方面倡导更为健康的生活方式，同时一定要把一年一次体检跟健康生活方式一样作为自己预防癌症的重要手段。

最后，借助世界肠道健康日，各位嘉宾送上肠道祝福，共同呼吁大家关注肠道健康，保持健康的生活方式，主动出击肠癌早筛，和肠癌说拜拜！

未来，爱康集团与诺辉健康继续携手推动癌症早筛走进千家万户，带给中国亿万家庭健康消费新选择，为健康中国做出积极贡献。