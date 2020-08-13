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拜耳收购英国临床阶段生物技术公司

2020年08月13日09:51 来源：人民网-人民健康网

8月11日，拜耳公司和英国临床阶段生物技术公司KaNDy Therapeutics宣布，拜耳将收购KaNDy Therapeutics有限公司，以扩大其在女性健康领域的药物产品开发管线。KaNDy Therapeutics有限公司最近完成了NT-814的IIb期临床研究，公布了其治疗更年期常见症状如潮热和盗汗（血管舒缩症状）的积极数据。

根据协议条款，拜耳将预付4.25亿美元，在产品上市后支付最高达4.5亿美元的潜在里程碑付款以及随后的数亿美元潜在销售额里程碑付款。交割须符合惯例条件，尤其是反垄断的审批，本次收购预计于2020年9月完成。

KaNDy Therapeutics有限公司的联合创始人兼首席执行官Mary Kerr说：“拜耳一直是我们的首选合作伙伴，我们相信，拜耳拥有这一有潜力的开创性药物之后，这一产品可以得到最优化的开发，成为备受更年期症状困扰的女性的一种重要的非激素治疗选择。”

拜耳处方药事业部执行副总裁兼中国及亚太区总裁、拜耳大中华区总裁江维表示：“《健康中国2030》强调提高妇幼健康水平，女性健康关乎国家未来。拜耳公司一直为中国女性提供从避孕到治疗以及更年期管理的多种治疗方案，此次收购KaNDy公司将更加丰富拜耳在更年期管理的产品管线。”

(责编：乔业琼、孙博洋)


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