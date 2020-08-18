拜耳携手华领医药 以创新合作服务更多中国糖尿病患者

今天，拜耳宣布与华领医药建立战略合作，就新型糖尿病治疗药物在中国达成商业合作协议，发挥拜耳在中国糖尿病管理领域的优势以及华领医药的创新能力，为中国糖尿病患者提供新的治疗方案选择。

拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁，拜耳集团大中华区总裁江维表示：“面对糖尿病给中国公众健康带来日益严峻的挑战，此次与华领医药的合作将使拜耳能够更好地解决糖尿病患者未被满足的医疗需求，为中国糖尿病患者提供从预防、诊断到治疗及并发症管理的整体方案。”

华领医药首席执行官陈力博士表示：“对于华领医药来说，拜耳将成为共同推进糖尿病治疗的重要合作伙伴。目前，全球约有4.63亿2型糖尿病患者，其中中国有1.16亿患者。 华领医药和拜耳的合作将加快创新药物造福中国更广泛患者群体的步伐。”

据介绍，根据协议条款，华领医药作为药品上市许可持有人将负责临床开发，注册，产品供应以及分销工作；拜耳作为推广服务提供方将负责该产品在中国的市场营销，推广以及医学教育活动。

拜耳集团处方药事业部执行委员会成员、全球战略与业务发展部负责人Marianne De Backer博士说：“中国是拜耳合作战略的关注重点，我们一直在持续寻找相关资产及医疗健康技术，用以帮助解决患者尚未满足的重大医疗需求。通过此次新合作，我们将利用公司在中国业务运营的专长以及糖尿病领域的领导地位，结合合作伙伴的外部优势，为中国亿万2型糖尿病患者提供更多的治疗方案选择。”