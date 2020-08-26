拜耳启动处方药北京工厂产能提升项目

8月26日，拜耳宣布启动处方药北京工厂产能提升项目，以满足中国市场未来对高品质药品的进一步需求。

据该集团工作人员介绍，项目投资金额超过5000万欧元（折合人民币超过4亿元），用于大规模提升北京工厂产能，并加快创新型数字化方案实施，以保证拜耳高品质处方药产品的稳定供应，帮助更多中国患者获得优质的治疗方案。新建的生产线预计于2022年底投入使用。项目建成后，北京工厂年产能预计提升约40%，再次强化其作为拜耳处方药全球最先进生产基地之一的重要地位。

拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁，拜耳集团大中华区总裁江维表示：“我们非常高兴看到，这个项目不仅成为拜耳在中国发展之路上的又一里程碑，也是我们为更多中国患者提供高品质药物的新起点。面对新冠疫情的巨大挑战，在中国增资扩产也充分显示了拜耳的坚定承诺与信心，同时表明了我们坚持为患者服务的初心，以及助力建设‘健康中国’的决心。”

拜耳处方药事业部中国副总裁、中国产品供应负责人宋科龙表示：“诚挚感谢北京市政府及开发区在过去二十多年里所营造的有利环境及大力支持，这让我们可以充分发挥自身优势，更好满足中国患者对于高品质药物不断增长的需求。通过此次产能提升项目，北京工厂将继续运用世界先进的生产技术，结合数字化解决方案，秉承全球统一的质量控制标准，为更多中国患者提供拜耳高品质的产品。”

据悉，此次产能提升项目包含生产区以及配套技术区，将配备新的全自动高速生产线及配套的全自动物流系统，旨在建设成为世界级的制造工厂。来自中国商务部、德国驻华大使馆、北京市政府以及北京经济技术开发区管委会等相关部门代表出席了项目开工仪式。