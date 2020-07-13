拜耳创新合作再进一步，携手凯西开拓“大呼吸”领域

7月13日，拜耳与凯西制药宣布已就呼吸药物宝丽亚和启尔畅达成合作协议，并在中国联合推广凯西旗下的这两款成熟产品。凯西制药是一家以研发为基石的国际医药集团（凯西集团）。此项合作旨在有效整合双方在中国商业运营方面的专长与资源，更好地帮助广大深受呼吸疾病困扰的中国患者获得所需治疗方案。这也是拜耳处方药继与WaveForm合作带来创新血糖监测系统、携手MassBio培育本地初创企业后，公司今年在中国所达成的第三项创新合作。

凯西与拜耳在上海举行战略合作签约仪式，戴赋兴总经理（左）与江维总裁（右）代表双方签署协议

慢性呼吸系统疾病是中国最主要的非传染性疾病之一，哮喘和慢性阻塞性肺疾病（COPD）是其中两种最为常见的疾病。全国流行病学研究显示，在中国预计超过4,570万成年人患有哮喘，其中仅约5.6%接受了恰当的治疗，与此同时，近1亿中国人患有慢性阻塞性肺疾病，占全国成年人口的8.6%。为应对慢病高发给公众健康所带来的严峻挑战，中国政府在《健康中国行动计划（2019-2030）》中明确将慢性呼吸系统疾病与心脑血管疾病及糖尿病共同列为重点关注的疾病领域。

拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁，拜耳集团大中华区总裁江维表示：“拜耳一直全力支持‘健康中国’战略，努力发挥自身在医药领域的优势，并通过合作集多方专长，助力中国慢病管理。这次与凯西的合作将把我们的工作扩展到呼吸系统疾病的更广泛领域，帮助更多呼吸疾病患者从凯西的治疗方案中受益。拜耳致力于将创新合作转化为对患者有意义的解决方案，携手凯西这样出色的合作伙伴正是这个战略的一项重要举措。”

凯西医药咨询（上海）有限公司总经理戴赋兴表示：“作为一家拥有85年历史并在呼吸治疗领域具有专长的全球领先企业，凯西一直关心并致力于改善患者的生活质量。通过此次与拜耳建立的新合作，我们将进一步扩展产品可及性，造福更多中国患者。我们非常高兴能和拜耳联手，共同为慢性呼吸系统疾病管理做出更多贡献。”

据介绍，作为此次双方合作推广的两款产品，宝丽亚（吸入用丙酸倍氯米松混悬液）已被国家药品监督管理局批准用于治疗哮喘及改善成人和儿童支气管阻塞症状，启尔畅（倍氯米松福莫特罗吸入气雾剂）在中国获批用于成人哮喘的规律治疗。