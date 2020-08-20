拜耳县域女性健康治疗领域暨县域PAC公益项目启动

近日，拜耳县域女性健康治疗领域暨县域PAC线上启动。

北京协和医院冷金花教授担任大会主席并致辞，北京大学人民医院杨欣教授、复旦大学附属妇产医院华克勤教授，中国妇女发展基金会伊爱基金执行主席张彦明主任带来精彩学术讲题，同时，来自四川省资阳市第一人民医院阳袁莉主任、山东省德成区妇幼保健院孙秀兰主任、江苏省连云港市市立东方医院陈霞主任、河南省清丰县人民医院黄国丽主任及三个直播平台共超过2万人次的地级市、县级市、县级综合医院及妇幼保健院妇产科医生进行线上互动及启动。

北京协和医院冷金花教授提出，应对生活在地/县育龄期女性健康挑战，对于地/县医生来讲，首先要重视规范化治疗的问题，要重视临床诊治规范才能够保证医疗质量。第二需要提高临床疾病的诊疗能力，多与大医院的医生进行交流和学习，把大医院妇科专家的临床经验应用到自己的医院中来，服务当地的妇女。第三要加强以预防为主的避孕观念的建立，人流危害大，反复流产会增加女性很多疾病的发病率。每个地县级的医院应该有一家牵头的医院来开展人工流产手术以后的关爱的门诊。第四要加强医疗过程中的人文关怀，建立和谐的医疗环境和医患关系。

复旦大学附属妇产医院华克勤教授讲到，内异症被喻为“良性癌”，应被视为慢性病，应最大化药物治疗，从反复手术转变为长期药物管理的新策略，未来希望每一个内异症患者一生中最多只做一次手术，即在她希望妊娠的时候，是唯一且合适的手术时机。

中国妇女发展基金会张彦明主任提到，现代高效避孕法将减少孕产妇死亡率，减少新生儿死亡率。作为危重孕产妇救治中心、危重症儿童和新生儿救治中心的负责科室，应积极落实卫健委《人流术后落实避孕服务规范(2018)》，减少意外怀孕及人流的发生。2020年，PAC公益项目将持续推动PAC规范在地/县的发展。

拜耳中国处方药事业部高级副总裁陈瑛表示，县域医疗是国家医疗卫生体系的重要组成，对保障中国人民的健康水平发挥着不可或缺的作用。多年来，拜耳一直关注并积极投身中国县域医疗领域，支持县级医院专业学科建设，助力县级卫生专业人才培养 ，进一步提升县域医疗水平，满足当地患者的治疗需求。