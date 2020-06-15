拜耳携手科研机构推出联合导师计划 支持中国医药初创企业

6月15日，拜耳宣布与美国马萨诸塞州生物技术委员会共同推出一项联合导师计划，旨在培养亚洲地区特别是中国的医药初创企业。该项目将为本地生命科学领域的早期创业者和科研人员提供专业辅导，将他们与汇聚于马萨诸塞州的全球生物医药领域专家资源及专业知识库建立联系。该项目将关注于加速开发治疗方法，解决尚未满足的医疗需求，从而最终造福患者。

拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁，拜耳集团大中华区总裁江维表示：“作为一家全球性的医药企业，拜耳致力于通过遍布世界的合作伙伴网络加速创新发展。这次合作是在开放创新领域的一项重要举措。拜耳认为亚洲，尤其是中国的初创企业将成为药物创新的重要力量。这次合作充分发掘本地早期创业者的潜力，帮助他们将创新想法转化成服务于患者的治疗方案。”

“创新从何而来并不重要，创新的真正价值在于患者是否能够获益。”美国马萨诸塞州生物技术委员会首席业务官说，“许多处于早期阶段的初创企业对如何将研究成果向临床与治疗方法转化缺乏了解。通过整合我们辅导工作的专长与拜耳在亚洲的强大影响力，这一联合导师计划将加快创业者的前进脚步，让他们付出的努力更有价值，从而为患者开发出新的治疗方案。”

据了解,该项联合导师计划是一个为期4周的导师辅导计划,相关行业专家将针对中选创业者的商业计划、公司创建及资金筹集提供指导与培训。创业者在制定项目定位、发展策略以及专业关系网络方面获得宝贵的建议与帮助。

拜耳处方药事业部中国开放创新中心负责人黄佩诗表示：“开放创新是拜耳全球创新的重要组成部分。作为拜耳全球创新网络的重要一环，中国有众多的初创企业和创新人才，我们希望联合导师计划加速这些企业创新转换成具有价值的成果。这个项目再一次展现了拜耳支持中国创新生态系统的发展，推动中国本土创新能力的承诺。”