防疫课堂
防疫常态化，去美容美发如何做好健康防护？
编者按：目前，国内疫情防控已经进入常态化阶段，我们依旧不能放松警惕。那么，在日常生活中，去美容美发应该如何做好健康防护呢？
北京市疾病预防控制中心提醒：
顾客
1、有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的顾客，不建议前往。
2、提前预约，配合美容/美发/美甲店如实登记个人信息。
3、按照预约时间到达，避免人群聚集。
4、等候时与他人保持1米以上的社交距离。
5、遵循呼吸卫生/咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。
6、注意手卫生，清洁双手前不要触碰眼、口、鼻。接触公共用品或其他可能被污染的物品后必须洗手，或使用免洗手消毒剂。
7、在公共区域言行举止得体，不大声喧哗。
从业人员
1、有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的员工，应及时就医，不要带病坚持工作。
2、建立健康监测报告制度。
3、保持个人卫生，工作服清洁卫生，勤洗手。提供服务时按行业管理要求佩戴防护用品。
4、建议采取预约、分时段等限流措施控制人流量和密度。
5、提示顾客与他人保持1米以上的社交距离。
6、在营业前后进行充分的通风换气。
7、配备充足的洗手设施或免洗手消毒剂。
8、加强对员工和顾客的健康教育指导，保持手卫生，遵循呼吸卫生/咳礼仪，咳軟、打喷嗹时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。
9、保持营业场所环境整洁，对顾客接触较多的公共用品和部位定期清洁消毒。
10、剪刀、梳子、推子、剪指刀、指甲锉等工具应＂一客一用一消毒”，毛巾、围布、床单、枕套、被罩等公共用品应“一客一换一消毒”。
提示：手卫生需要长期保持
中国疾控中心环境所副研究员沈瑾表示：“手卫生包括两个方面，一是大家熟知的洗手，二是手消毒。这两项措施，在生活中采取任何一项都可以。洗手要用流动的水，用洗手液或肥皂，采取‘六步洗手法’；手消毒可选择正确的速干手消毒剂或其他类型手消毒剂来揉搓双手。这两项措施一定要到位，才能真正达到消毒目的。”
她提醒大家：“人的手接触的物品不一样，污染程度也不同。当手上有明显污染物时，一定要洗手，不可直接用手消毒剂。因为手上的有机物，会影响手消毒剂的消毒效果。如果手上没有明确污染物，可直接用手消毒剂进行揉搓，也可以洗手。在很多场所或很多场景下，很难做到随时随地洗手时，就可以用手消毒剂揉搓。做好手卫生，不仅是针对新冠疫情的一项防控措施，而是需要长期保持的良好卫生习惯。”
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