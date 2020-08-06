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吃隔夜西瓜会要命？看看吃西瓜的正确姿势！

2020年08月06日08:05 来源：人民网-人民健康网

编者按：炎炎夏日，家家户户消暑解渴的必备水果之一——西瓜上桌了。与此同时，“一块西瓜引起肠坏死”“吃隔夜西瓜险些丧命”等这样的骇人新闻也屡屡被报道。那么，西瓜应该怎么吃呢？今天，我们就为大家科普夏天如何健康吃西瓜。

西瓜冰一下，为啥更甜了？

夏天，人们为什么总喜欢把西瓜冰一下再吃呢？除了保存的需要，主要和“甜蜜定律”有关。

因为西瓜中的糖分主要是果糖，果糖的甜度会随着温度的变化改变。40℃以下时，温度越低，果糖的甜度越高，最高能达到蔗糖的1.7倍多，而当温度在40℃以上时，果糖的甜度就会下降，低于蔗糖。

其实不仅是西瓜，只要是富含果糖的水果如苹果、梨、葡萄、荔枝等都受这个“甜蜜定律”的影响。

如何正确保存西瓜？

西瓜放冰箱保存也有讲究。

首先我们需要了解，虽然冰箱的低温可以让食物中的部分细菌处于休眠状态，但也有一些细菌喜欢在这种低温环境下生存。

冰箱中最常见的细菌有沙门氏菌、耶尔森菌、志贺菌以及李斯特菌。比如感染了李斯特菌，免疫力正常的人会出现腹泻的症状。

冰箱里放的西瓜能不能隔夜吃？

一般来说，一个健康完整的西瓜，内部是基本上无菌的。但是，一旦切开，它就会接触外界的细菌，从而随着时间延长，开始腐败变质的进程。西瓜内部只要进了细菌，室温下放着，一两天就腐败了。

关键问题在于，要知道是什么时候切开的。如果切开之后在夏季的高温下放了两三个小时甚至更久，细菌已经大量增殖了，即便拿回家之后再放入冰箱冷藏，因为细菌“基数”太大，一夜之后很可能已经细菌严重超标了。所以我有几个提示给大家。

第一个提示：对于不知道什么时候切开的瓜，就不要存到第二天再吃了。买回去之后，削掉切口处的一层，然后及时吃掉为好。

相比而言，学校食堂里的瓜还好点。食堂师傅都是在开餐之前切的，当餐就卖完，在室温下存放的时间也就不超过一个小时，细菌来不及繁殖太多，还在安全范围里。

当然，切得越小，和细菌接触面就越大，被刀和案板污染的机会就越多。超市里那些切成丁、切成块的水果，就更加令人担心。

第二个提示：一般来说，切小块的水果如果不放在冷柜里，最好不要买。即便放进冷柜，胃肠功能较弱的人也最好不要冒险。

如果亲眼看到超市或水果店的工作人员切了半个瓜，可以趁着新鲜买走，或要求切四分之一个瓜，自己买回去。然后——赶紧和家人一起把它吃掉。

如果没有刚切的瓜，又很想买半个瓜，最好找个其他顾客，两人说好分一个瓜。当时切开，当时各自拿走，回家后，立刻切开，立刻把其中一半放冰箱。一半当时吃掉。这样第二天还可以吃冷藏的另一半。

第三个提示：切开一个西瓜之后，先把要马上吃的部分留出来，其余不吃的部分不要切小块，而要立刻盖上保鲜膜，放在冰箱里。

放在冰箱里的意义，是用低温延缓微生物的繁殖速度，尽量缩短在室温下细菌快速增殖的时间。如果切开的西瓜在家里室温下放了很久，细菌已经增殖严重，再放到冰箱里过夜，就很不安全了。

至于大家都怀念的家里切的大蒜味、葱味、姜味的西瓜，则是因为父母、爷爷奶奶切了其他食物，没有把刀和菜板清洗干净，就用来切西瓜了，甚至切肉的菜板也用来切西瓜——这都是极度不安全的操作。

第四个提示：切西瓜的刀和板必须尽量保持干净，绝对不能和切生肉的菜板菜刀混用！

切生蔬菜之后，也要先把刀和菜板洗净消毒再切西瓜。最好直接用专门切水果的刀和板。

鉴于西瓜外皮也是被污染的，所以要先把西瓜整体洗干净，包括皮的部分，再用干净的刀和菜板切开吃。

第五个提示：冰箱储藏一定要生熟分开，切开的西瓜用保鲜膜覆盖，放在上层，或专用来储藏水果的保鲜抽屉中。

冰箱不是保险箱。特别是冰箱管理不当的时候，交叉污染各种微生物的风险很大。决不能让西瓜直接和生蔬菜、生豆腐挤在一起，更不能让它接触到生肉、生鱼、生海鲜等。

盖上干净的保鲜膜，并不能防止病菌增殖，但也不会大幅度增加微生物的繁殖速度。它主要的意义是，避免和冰箱里的其他食物发生交叉污染。

总之，西瓜本身是无罪的！吃剩西瓜之所以会让人生病，完全是因为切开之后污染了微生物。所以，要尽量减少污染的可能性。

如何避免西瓜被污染呢？我们建议：

1.西瓜切开后，要包上保鲜膜（建议使用正规保鲜膜），及时放进冰箱。

2.将冷藏室进行分区，生熟食物分开存放，最好1个月清洗1次冰箱。

3.西瓜在冰箱里的冷藏时间，最好别超过12小时，最长不超过24小时。

另外注意：切西瓜时，一定要事先把案板、刀具和瓜皮清洗干净。买小一点的瓜，尽量一次吃完。西瓜坏了一点，就全部扔掉，别拿自己的身体当赌注。

糖尿病患者能吃西瓜吗？

有人说，西瓜那么甜，吃了对血糖影响肯定很大！其实，没有绝对的事情。

对于糖友来说，要认识一个叫GI值（血糖生成指数）的老朋友，它能反映不同食物升高血糖的能力，可用于帮助糖友们选择食物。

不同食物的血糖应答反应不同，因此将食物GI分为高、中、低三类：

低GI食物：GI≤55；

中GI食物：55＜GI＜70；

高GI食物：GI≥70。

西瓜的GI值是72，妥妥的是一个高GI食物，但是GI值虽然可以评估食物的升糖水平，但从日常实际角度来看，还需结合另一个指标——GL值（血糖负荷）。

GL值体现了碳水化合物数量对血糖的影响，它也分为高、中、低三类：

低GL食物：GL≤10；

中GL食物：11≤GL≤19；

高GL食物：GL≥20。

而西瓜正属于高GI、低GL食物，因此，对于糖友来说，在血糖稳定的情况下可以适量摄入。

糖友们吃西瓜时应注意以下几点：

1.推荐食用量为二两左右；

2.宜在两餐之间进食；

3.吃了西瓜或其他水果后，可在下一餐减少一点主食的量，以维持全天碳水化合物的摄入总量；

4.血糖不稳定时候不要吃西瓜；

5.西瓜中心部位含糖量高于边缘部位，可以选择靠近瓜皮部位的西瓜。

西瓜吃多少都可以吗？

从中医的角度来说，西瓜属寒性，摄入过多会导致过寒而损伤脾胃，所以对于胃肠功能较弱、脾胃虚寒、平常有慢性肠炎、胃炎及十二指肠溃疡等，或者大便溏泄者、女性经期以及产妇最好少吃。

适量吃西瓜确实有滋阴、清火的作用，但是吃多了会利尿从而伤阴。尤其是晚上吃多了，一会增加排尿量，从而引起晚上频繁起夜而影响睡眠质量；二会增加肾脏负担。所以饮食还是要注意摄入要适量。正常人也不宜食用过量，否则还会损伤脾胃而引发消化不良或腹泻。（人民健康网综合自健康中国、北京青年报）

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(责编：许心怡、崔元苑)


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