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血糖高，吃西瓜别超两片

北京营养师协会理事 于仁文

2020年08月14日08:34 来源：人民网-生命时报

西瓜口感甘甜，血糖高的人担心升高血糖，忍痛放弃。血糖高真的不能吃西瓜吗？

口感甜不代表含糖量高。《中国食物成分表》中的数据显示，每百克西瓜的碳水化合物含量为5.7~8.1克，其实这个含量并不高，比如，等重的香蕉为 22克。西瓜特别甜其实与含果糖多有一定关系，果糖的甜度是蔗糖的1.7倍，葡萄糖的2.3倍，在天然糖类中是甜度最高的。

血糖高的人选择食物需要关注升糖指数（GI），西瓜的为72，属于高GI食物(低GI≤55，中GI是 55~70，高GI＞70)，不过只看食物的升糖指数是不够的，还需要看它的血糖负荷（GL）。GL=GI×碳水化合物含量(克)/100，大于20的为高GL食物，10~20的为中GL食物，小于10的为低GL食物。假设血糖高的人吃100克西瓜，以含糖量较高的品种为例，其每100克含糖量为8.1克，所以GL为5.83，属于低GL，如果吃200克西瓜，那么GL是11.66，属于中GL。因此，血糖高的人每天吃100克西瓜完全没问题，最好不超过150克（大约两片，每片瓜瓤重量为75克左右）。西瓜是升糖指数高、碳水化合物含量少的食物，虽然容易转化为血糖，但如果能控制好摄入量，是不会引起大幅度血糖波动的。

(责编：许心怡、崔元苑)


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