疫情防控常态化，儿童外出就医、户外运动应该注意啥？

编者按：随着疫情防控形势向好，北京很多消费场所人气逐渐旺了起来。需要提醒各位家长朋友，儿童免疫系统尚在发育过程中，应远离疫情风险因素。常态化疫情防控不能放松，儿童参与就医等外出活动时，应该做好哪些健康防护呢？

儿童就诊提前预约 以就近就医为原则

针对疫情防控常态化期间，孩子去医院就诊的相关准备和防护，北京儿童医院急诊科主任王荃建议，如不是急症，就诊前应该提前了解前往医院的最新就诊须知，做好提前预约，以就近就医为原则。尽量避免前往人流量过大的医院，尽量减少陪同人员。

王荃表示，如果是有相关流行病学史、发热的孩子，应该根据当地卫生部门要求，前往发热门诊或者是一些专门的区域进行就诊。就诊时家长一定要如实向医务人员提供病史，包括有没有新冠病毒接触的流行病学的病史。

如果是慢性病的孩子就诊，可以通过电话或网络途径和主诊医生事先取得联系。如果情况许可，可以通过互联网医疗等方式去完成诊疗。完成诊疗的前提一定是要保证孩子的医疗安全和治疗的延续性、有效性。

王荃提醒，在就诊过程中，家长一定要做好自身和孩子的个人防护，要给孩子佩戴好适合脸形并且较为舒适的一次性医用口罩或一次性医用外科口罩，并且要叮嘱孩子或者看护好孩子，在就诊过程中不要乱摸，也不要用不干净的手去触碰孩子的眼口鼻，要和他人保持一米以上距离。就诊时一定要遵医嘱，要听从医生的建议。到家后及时认真洗手、更换衣物。

家长带孩子外出需注意这些问题

1、当前带孩子外出还要关注个人防护问题。建议家长尽量带孩子去人少、通风、空旷的空间去活动。去室内场馆时，首先应遵循场馆防护要求，不扎堆，不拥挤，遵循“一米线”的规则。

在活动时，提醒孩子不要用不干净的手触摸眼睛、口腔和鼻子，也不要用嘴巴去触碰玩具或者游乐设施。家长在外出时，可为孩子携带一些含有酒精的免洗洗手液，做好自己和孩子临时的手卫生。另外，孩子在活动时不要给孩子佩戴如N95一类的过于密闭的口罩，以免孩子出现呼吸困难和不舒服的表现。如果在人多密闭的场所，可以佩戴一次性的外科口罩或一次性医用口罩。尽量不要带孩子在场馆里进食，如果一定要进食，需做好进食前卫生工作。

2、看护好自己的孩子，关注孩子在活动中的安全。对家长而言，应该给孩子选择正规的、安全的游乐设施和运动场馆。在活动之前，一定要给孩子评估一下，是不是符合孩子的年龄、身高和体重，了解活动能做什么。带孩子做活动时，千万不要为了玩耍向工作人员隐瞒这些信息，防止孩子受到伤害。

在游乐过程中，一定要做好有效看护和陪伴，千万不要因为自行玩耍或者做其他事情而忘记孩子，尽量让孩子处于自己的视线之内，知道他在干什么，发生了什么。不要强迫孩子参与过于剧烈或者是恐怖的活动，以免对孩子造成不利的影响。

在活动之前，如果孩子年龄允许，可事先告知活动时的注意事项，要听从场馆工作人员的规章制度，遵守规则，不要轻易离开活动区域。如果在户外活动，要事先同孩子约定一个集合地点，一旦走失，知道去哪儿会面。还要告知孩子，一旦走失或者发生意外情况，要以怎样的手段或者是向安全的人、安全的场所求助。

提示：继续保持疫情以来养成的良好的卫生习惯 保护好孩子

王荃提醒家长，应该继续保持自疫情以来所养成的良好的卫生生活习惯和自我防护意识来保护孩子。

针对疫情防控常态下低龄幼儿的防护，王荃认为，根据1岁以下孩子的生理发育的特殊性，对他们的防护主要是通过做好监护人的自我防护而实现被动防护，所以监护人自身的防护非常重要。

王荃指出，监护人如果有生病的情况，尤其是有发烧、咳嗽或者打喷嚏时，一定要主动戴好口罩，并且要及时就诊，而且要和孩子做好隔离。另外，监护人不要亲吻孩子，不要对着孩子咳嗽、打喷嚏和呼气。在咳嗽和打喷嚏时，应该用纸巾或者肘部掩住口鼻，以免沾染孩子。

家中要继续养成良好的进餐习惯，包括不用嘴尝孩子的食物或咀嚼过的食物，也不要用嘴吹孩子的食物，不和孩子共用餐具。孩子的餐具、玩具等物品应该定期消毒清洁。

监护人和孩子一定要勤洗手，包括在和孩子玩耍前和准备抱孩子的时候，都要认真洗手。洗手时要用肥皂或者洗手液、用流水冲洗、洗手时间不少于20秒钟。

家里要定期通风，给孩子合理的饮食保证营养供给，按时给孩子接种疫苗，如果孩子生病了要及时就医。

王荃提示，外出时，可携带含酒精的免洗洗手液做好临时手卫生。但是临时的手卫生不能替代认真洗手，回家后还是在有条件的情况下用流水、肥皂认真去洗手。

同时，建议监护人不要带低龄幼儿去聚餐或聚会，不要扎堆，要带他们去人少的、空旷的开放空间去玩耍。外出的时候，一定要保持安全的社交距离。

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