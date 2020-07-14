疫情防控常态化 购买蔬菜水果肉类等生鲜食品需要注意啥？

近日，北京市疾控中心副主任庞星火在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上提醒市民，购物时注意防范接触性传播。选购蔬菜水果肉类等生鲜食品时，应佩戴一次性手套或使用一次性购物袋，套在手上进行挑选，不要直接用手触碰食物。肉类和海鲜等生冷食物，要与果蔬熟食等其他食物分开包装。购买有包装的食品，请注意查看食品标签上的生产日期，保质期，储存条件等内容，采购完成后应进行手清洁，回家后必须先洗手，避免双手污染家庭环境。那么，外出购物还需要注意什么？外出不方便洗手，该怎么办？

外出购物四大要点

1、购物的时间尽量避开商场、超市的客流高峰期，比如选择非周末时间或者是早晨刚营业的时候，这样减少与其他人接触的机会。

2、乘坐电梯时，如果是到楼层比较低的地方购物，推荐走楼梯。如果到楼层比较高的地方购物，建议优先使用扶梯。如果必须乘坐厢式电梯，电梯人多的时候可以等候下一趟电梯。乘坐电梯时要佩戴口罩，而且与其他人员保持一定的安全距离。

3、要全程正确佩戴口罩。

4、做好手卫生。

外出不方便洗手，该怎么办？

可以使用含酒精消毒产品清洁双手。冠状病毒不耐酸不耐碱，并且对有机溶剂和消毒剂敏感。75%酒精可灭活病毒，所以达到一定浓度的含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代品。

怎样保证洗手效果？

洗手是减少手部细菌、病毒最直接有效的办法之一，正确洗手是关键。正确洗手是指使用流动水，肥皂或洗手液洗手，每次洗手应揉搓20秒以上，应确保手心、手指、手背、指缝、指甲缝、手腕等处均被清洗干净。

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选购时

到正规的超市或市场选购分装好的生鲜产品，卫生监管、日常消毒等措施更到位，更安全。购买时观察其色泽是否正常、组织状态和肌肉是否紧密有弹性，再闻气味是否正常。

清洗加工时

家庭应该准备专门清洗生食品的容器（盆），用流动的清洁水进行清洗。处理生的食物也要有专用的设备和用具，例如刀具和砧板；切完生食后，要及时清洗、消毒砧板等工具，并使用肥皂和流动水洗手至少20秒。生熟分开的目的是避免生的食物上携带的致病菌污染到直接入口的食物，引起食源性疾病。

烹调时

加工烹调应做到烧熟煮透。烧熟煮透的一般原则是开锅后，再保持10-15分钟。在食用螺蛳、贝壳、螃蟹等水产品时，尽量避免生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用的方法。

就餐时

两人及以上共同就餐时，要记得使用公筷、公勺，减少交叉感染，降低传染性疾病和食源性疾病的发生。外出就餐时如果能带上自己的餐具更好。

储存时

未加工的水产品，最好先分割成小块、单独包装，包装袋要完整无破损，在包装上注明日期，放置冰箱冷冻室保存，保持-18℃以下，不要存放过长时间。因为冷冻食品虽然可以在-18℃保存半年以上，但其风味口感都会变差，营养价值也会下降。另外，生、熟食物在冰箱中要分层存放。

再加热时

未食用完（已经烹调熟）的水产品，请放置冰箱冷藏室保存，保持0-4℃，尽早食用。再次食用前，一定要充分加热，中心温度要达到70℃以上。

做到以上这些，就可以安心享用营养又美味的水产品了。

（资料来源：健康中国微信公众号、北京市疾病预防控制中心微信公众号、新型冠状病毒感染肺炎防控漫画）

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