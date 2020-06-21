父亲节到了，给年轻爸爸们的3点健康忠告

今天是父亲节，如何做一个好父亲是每个男人的必修课，好父亲首先要有一个好身体。众所周知，年轻男性压力很大，饮酒应酬较多，如果再增加一个小宝贝，夜里起来冲奶粉、换尿布是必不可少的了，造成被动熬夜，长时间不健康生活方式容易出现健康问题。本期，中国中医科学院西苑医院男科专家郭军和高庆和给年轻爸爸们提出了3点健康忠告。

忠告一：注意前列腺炎

年轻爸爸是前列腺炎青睐的人群，前列腺炎症状主要包括泌尿生殖区疼痛、射精痛、排尿疼痛、腹部压痛，以及尿急、尿频、夜尿增多、尿线细、排尿困难、尿不尽、尿滴沥，同时容易产生焦虑和压抑。严重时导致勃起功能障碍、性欲低下、早泄等。所以有前列腺炎的年轻爸爸们，的确是比较苦恼，严重影响生活质量。

中医认为，前列腺炎属于“精浊”、“劳淋”范畴。外感毒热之邪，留恋不去，或性事不洁，湿热留于精室，精浊混淆，精离其位；或相火旺盛，因所愿不遂或忍精不泄，肾火郁而不散，离位之精化为白浊；或房室过度，以竭其精，精室空虚，湿热乘机袭入精室。

对于有前列腺炎的年轻爸爸们，需要做到以下几点：1、树立战胜疾病的信心，慢性前列腺炎并不是不治之症，积极治疗是可以根治的；2、注意生活起居，养成良好的生活习惯，防止过度疲劳，避免久坐，定期进行有效的身体锻炼，增强机体抵抗力；3、科学与合理的饮食，戒烟酒，忌辛辣刺激饮食；4、节房事，防止前列腺过度充血及生殖器官感染。如果症状没有减轻，建议到医院进行正规的检查治疗。

忠告二：注意性功能

年轻爸爸们在妻子怀孕前性生活十分和谐，但升级当爸爸后，却突然发现性功能出问题了。这主要是怀孕期间长时间没有性生活，常常压抑性欲望，生育后忙于照顾妻子和孩子，无暇顾及个人的性生活问题，生育后夫妻一切以孩子为中心，将注意力都集中在孩子身上。当孩子入睡后，夫妻常常觉得筋疲力尽，只想着快些入睡，对性爱也提不起兴趣。想尝试性生活的时候，容易出现勃起功能障碍。此外，担心再次怀孕、家里有老人、怕影响孩子等也会引起勃起困难。

如果生育后出现性功能障碍的问题，要积极面对，不能逃避，否则会对男性勃起的信心造成严重打击。如果偶尔出现性功能障碍不要担心，可以多进行尝试；如果每次都无法完成性生活，则需要进行正规诊治。

忠告三：注意心理问题

升级当爸爸后，一些男性感觉得不到妻子的“关怀”，心理落差大容易出现抑郁等问题。一些初为人父的爸爸们感到精神紧张、烦躁易怒；或者感到疲惫不堪，做什么都提不起精神来；特别害怕听到孩子的哭闹声；与伴侣经常发生矛盾，出现男性产后抑郁症。同时心理因素也会影响男性的性功能，如果晨勃及夜间勃起正常，往往提示病情比较轻，可能主要是心理因素导致。

对于年轻爸爸，要正确认识哺育儿女可能遇到的困难，以平常心对待；初为人父，要多与亲人、朋友沟通，把自己的苦恼向别人倾诉，寻求帮助；最后，当男人郁闷状态无法排遣时，及时到医院就诊。

最后，愿天下所有的父亲们，都有一个健康的身体！

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父亲节的由来

父亲节，顾名思义是感恩父亲的节日。约始于二十世纪初，起源于美国，现已广泛流传于世界各地，节日日期因地域而存在差异。

最广泛的日期在每年6月的第三个星期日，世界上有52个国家和地区是在这一天过父亲节。节日里有各种的庆祝方式，大部分都与赠送礼物、家族聚餐或活动有关。

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