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为什么孩子学习台灯色温要4000K以下？专家：色温太高会伤害视网膜

2020年05月10日16:24 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月10日电 （许晓华）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。会上，北京市疾控中心学校卫生所所长郭欣介绍，《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》中提出，家庭照明光源需要采用三基色的光源，红绿蓝是三种基本色，三基色照明设备具有发光柔和、亮度均匀、无频闪、不刺眼等特点，因而被广泛用于学校和家庭的照明设备。

色温是可以用色温剂测量，我们没有色温剂怎么办？郭欣说，一般产品说明书上会标注光源类型、色温、照度、频闪这些基本参数，在家庭中，我们也可以借助一些色温比对图，就是我们经常看到的赤橙黄绿顺序的图，发光的颜色和灯管色温有关系，色温高就会太白、太刺眼，色温低就趋于黄红色，容易引发磕睡。在家里很好判别，如果灯光发黄红色，它的色温就偏低，日出后一小时的阳光大约是4000k的概念，4000k左右的色温会让人在清醒中又有温暖的感觉。

“色温低就趋于黄红色，烛光的颜色有2000k色温，而日出后的一小时4000k左右的色温，在这种色温下读书、学习，会让人心境平和，学习效率高。因此建议孩子读书学习的台灯色温不宜超过4000k。”郭欣指出，目前市场上有一些台灯色温较高，对视网膜是有损害作用的，会导致黄斑变性、自由基增多，也是近视发生的危险因素。同时在晚上使用会对褪黑素的分泌有抑制作用，干扰生物钟，对孩子的身心发展不利。

郭欣强调，孩子学习的台灯要在4000k以下的色温。建议家长查看一下孩子使用的台灯色温具体是多少，使用的光源如果不符合要求，应当尽早进行更换。同时，她提醒家长，如果孩子学习的房间顶灯不符合相关要求，不是三基色光源，也应当尽早更换。

(责编：刘卿、杨迪)


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