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《防疫课堂》

复课后，孩子近视防控仍要做到“户外120分钟”

2020年05月14日07:45 来源：人民网-人民健康网

疫情逐渐进入常态化防控的阶段，越来越多学校正在准备复课，甚至有些省份已经复课。在复课之后，孩子的近视防控应该如何做？家长如何为孩子选择学习视频工具？

防控近视每天户外活动两小时

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌：在复课之后，对于孩子们的近视防控还是要做到“户外120分钟”的原则，最好每天保证2小时以上的孩子户外活动时间。对于已经近视的孩子来说，应该更长时间进行户外活动。

复课后，学校的体育课和30分钟的大课间，应该保证孩子们能够在户外活动。同时也确保错时、错峰增加学生体育活动的距离。应该保证孩子课间确实能够走出教室，不要在教室里。放学以后保证孩子们户外活动的时间之后再做作业，增加孩子们户外活动时间，尤其是增加户外孩子们和阳光接触的时间，对孩子们这段时间预防近视非常重要。

如何为孩子选择学习视频工具？

北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌：家长在为孩子选择视频工具时，要坚持“宁大勿小”的原则，选择顺序依次为投影、电视、电脑、平板电脑、手机。使用电子产品遵循的还是要强调‘20-20-20’口诀，看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外20秒以上。屏幕的大小、显示屏的刷新率和使用距离不当也容易造成视疲劳，进而引起近视或者干眼症等眼部疾患，而显示器分辨率的高低一般不会引起视疲劳。

对于屏幕的参数设置，建议高度在眼球和视频中心保持水平或者略低的位置。距离为电子屏幕对角线长度的4-6倍，阴级射线显像管CRT显示屏的刷新率一般是75-85赫兹，如果是液晶显示屏，没有必要调整刷新率。此外环境光线要适宜，晚上使用电子产品时，需要开灯并且将屏幕的亮度调暗到30%，可以设置绿色背景的屏保壁纸，以缓解眼的疲劳。

“挤眉弄眼”眼保健操是否有效？

北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌：疫情期间出现一些“挤眉弄眼”“歪头斜脑”，以及各种转动眼球为主的眼球运动操，这种运动其实是眼外肌的运动，对有一部分需要训练双眼视功能、斜弱视的小朋友有一定帮助，但是不能很好地缓解眼内肌肉的疲劳，因此不能减缓近视发展和视疲劳。

眼球就像一架照相机，要拍清楚照片，需要聚焦在底片上。对焦的过程就叫调节，是依赖眼内肌肉的运动完成的。看近就像弹簧收缩，也就是调节紧张，看远就是弹簧舒张，也就是调节放松，过度的调节就可能导致近视。增加户外活动，增加看远的时间，就可以有效地放松调节。防控近视还是应该强调“20-20-20”口诀，也就是说看近20分钟，注视20英尺（6米）以外20秒以上，这样才能使眼内肌肉得到放松，从而缓解视疲劳。

专家提醒：孩子眼睛有以下症状应及时就医

当孩子眼睛不舒服时，家长们时常感到手足无措，是用眼过度还是眼睛出了问题？

中山大学中山眼科中心屈光与低视力科主任医师杨晓教授：判断是否立即就诊最重要的关键词是：短期明显视力下降；短期明显眼痛；眼外伤。具体的症状表现为：伴有视力明显下降的眼红；突发明显眼痛、眼红、头痛；突然发生的或短期加重的明显视力下降；突发的看东西有持续的遮挡感；眼部外伤（轻微的眼皮擦伤，无视力下降的碰伤等可先在家观察）；异物进眼等，如果有以上症状，家长应尽快带孩子就诊。

如果只是眼疲劳，如出现眼部干涩或眼痒症状，不一定要马上用眼药水，可用以下方式改善眼疲劳，如注意不要揉眼，眼干可适当热敷，如平时有眼部过敏史，出现眼痒可适当使用冷敷，如合并其他眼部不适，如分泌物增多等，仍需及时就诊。

复课后，家长应密切观察孩子的视觉健康情况，如果开学后家长发现孩子看远处经常眯眼，歪头视物或眯眼，视物疲劳，抄作业不完整，学习成绩下降，性格和情绪发生变化等，应尽早带孩子到眼科就诊。

（资料来源：人民健康网、广州日报）

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(责编：许晓华、李轶群)


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