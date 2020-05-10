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国家卫健委：复课后 孩子防控近视还是要做到“户外120分钟”

2020年05月10日16:02 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月10日电 （许晓华）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。对于儿童青少年在疫情期间出现近视发生率升高的问题，在复课后是否有针对性措施？国家卫生健康委疾控局监察专员王斌进行了回应。

王斌表示，疫情逐渐进入常态化防控的阶段，越来越多学校正在准备复课，甚至有些省份已经复课。在复课之后，对于孩子们的近视防控还是要做到“户外120分钟”的原则，最好每天保证2小时以上的孩子户外活动时间。对于已经近视的孩子来说，应该更长时间进行户外活动。

“复课后，学校的体育课和30分钟的大课间，应该保证孩子们能够在户外活动。同时也确保错时、错峰增加学生体育活动的距离。应该保证孩子课间确实能够走出教室，不要在教室里。放学以后保证孩子们户外活动的时间之后再做作业，增加孩子们户外活动时间，尤其是增加户外孩子们和阳光接触的时间，对孩子们这段时间预防近视非常重要。”王斌说。

王斌指出，经过这次漫长、特殊的假期，孩子们居家时间多，视力水平估计会受到一些影响。因此，复课后具备条件的学校，提倡对孩子进行视力监测和屈光筛查。复课之前，鼓励家长带着孩子到正规的医疗机构做检查。

如果学校要组织集体视力筛查，王斌建议，学校应该尽可能做到三点。

一是选择在露天场所或者相对比较空旷的体育馆、通风良好条件的场所进行筛查。

二是检查人员要做好防护。检查设备要尽可能做到一个孩子一次消毒。

三是孩子们在检查过程要戴好口罩，尽可能不要用手接触眼睛，检查结束后要洗手，学生检查过程中分批次、分时段检查，孩子和检查人员之间最好保持1.5以上的安全距离，对防护非常重要。

总有来说，在视力筛查整个过程中要避免聚集，做好防护，学校对孩子视力的筛查工作就能够顺利开展。

(责编：刘卿、杨迪)


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