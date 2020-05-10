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“挤眉弄眼”眼保健操是否有效？北京同仁医院眼科专家：不能减缓近视发展

2020年05月10日15:52 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月10日电 （许心怡）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。会上，北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌表示，疫情期间出现一些“挤眉弄眼”“歪头斜脑”，以及各种转动眼球为主的眼球运动操，这种运动其实是眼外肌的运动，对有一部分需要训练双眼视功能、斜弱视的小朋友有一定帮助，但是不能很好地缓解眼内肌肉的疲劳，因此不能减缓近视发展和视疲劳。

魏文斌介绍，眼球就像一架照相机，要拍清楚照片，需要聚焦在底片上。对焦的过程就叫调节，是依赖眼内肌肉的运动完成的。看近就像弹簧收缩，也就是调节紧张，看远就是弹簧舒张，也就是调节放松，过度的调节就可能导致近视。增加户外活动，增加看远的时间，就可以有效地放松调节。防控近视还是应该强调“20-20-20”口诀，也就是说看近20分钟，注视20英尺（6米）以外20秒以上，这样才能使眼内肌肉得到放松，从而缓解视疲劳。

魏文斌表示，目前国内还没有提高视力和控制近视发展的药物推广。近年来，有研究发现，低浓度的阿托品，也就是0.01%的阿托品，可以延缓儿童近视的发展。但是低浓度的阿托品眼药水也不是神药，有一部分儿童点了低浓度的阿托品以后会出现怕光、近距离看东西不清，阿托品过敏反应等情况。还有一部分孩子点了0.01%的阿托品眼药水，也不能有效控制近视的进展。所以不要只依赖眼药水来防控近视。减少近距离用眼，注意用眼姿势、增加户外运动才是防控近视最重要的方法。同时应该提早到医院做健康检查，监测近视的发生发展趋势并及时干预。

(责编：刘卿、杨迪)


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