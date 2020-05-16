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国家卫健委：

一线工作人员心理健康问题不能忽视

2020年05月16日08:52 来源：北京日报

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，疫情防控进入常态化后，一线工作人员的心理健康问题不能忽视。

疫情防控进入常态化后，仍有大量医务工作者、公安民警、出入境检验检疫人员和社区工作者坚守在防疫一线。贺青华表示，他们的工作强度很大，工作压力也很大，他们的心理健康问题不能忽视。在单位层面，各个单位要按照国家总体要求，加强对一线工作人员的关心关爱。根据疫情变化的情况，做好一线工作人员的值班、值守、轮班安排，切实解决好一线工作人员在生活、工作中的困难和问题，加强对他们的心理疏导，开展必要的心理评估，发现有心理问题时及时提供心理服务。在家庭层面，家庭成员要关心理解一线工作人员，为其做好后勤保障，多沟通交流，发现其存在情绪上的问题，积极开导，必要时协助其就医或者寻求专业帮助。在个人层面，作为一线工作人员，要时刻关注自己的身体状况和心理状况，学会自我心理调适，在紧张的工作之余，要适当的放松，多与家人、同事沟通，良好的沟通能帮助人们渡过心理情绪上的难关。

中国科学院心理研究所副所长陈雪峰表示，各级各类学校陆续复课，复学后，学生对于新情况、新环境的适应需要一段时间，毕业就业季、中高考，家长和学生的心理压力也会增加，此外，原本的心理压力也会发生叠加。这些因素可能会使一些学生在复学过程中心理压力较大，甚至出现心理问题。家长、学校应该密切关注并及时干预，帮助孩子解决问题。学校如果已经有一些心理健康教育资源，要充分的用起来，有条件的地区或者是必要的时候，应该向心理健康服务专业机构、社会机构、医疗机构求助。（记者 刘欢 孙乐琪）

(责编：李轶群、许晓华)


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