君乐宝：满负荷生产 助力孕产妇婴群体营养需求

“受疫情影响，家里奶粉断货了，看到人民战‘疫’关爱母婴健康的活动，就报名试试。”

2月25日，一大批爱心奶粉备货装车，发送至湖北地区……

快速反应 积极承担社会责任

“体温正常，消毒后可进入厂区……”

疫情突发，君乐宝第一时间成立疫情防控工作小组，紧急启动疫情防控应急预案，严格各项管理制度和体系，确保各项工作顺利开展。

“从原辅料入厂、设备维保清洁、人员状态监控、出库产品防护等方面入手，严格做好疫情防控，确保员工规范防疫，保证产品质量安全。” 集团董事长兼总裁魏立华说，目前，君乐宝在原有食品生产规范要求基础上，加大对生产相关区域及员工生活区域进行消毒处理。

此前，君乐宝通过各种渠道完成向抗“疫”一线捐赠款物3100多万元，包括现金、防护服和口罩等防护用品、营养乳制品等，累计捐赠款物总额将超一亿元。

保生产保供应 力保婴幼儿不断口粮

“当时没有想那么多，就是想把奶粉送到消费者手中……”

君乐宝响应确保生活必需品供应要求，在春节期间生产系统、销售系统不停工，人员设备开足马力保证生产和市场供应，积极协调，解决物流等各种困难。

“目前，我们通往湖北包括武汉的物流比较顺畅，君乐宝奶粉在湖北市场供应充足，结合本次活动，将更好保障母婴人群营养需求。”君乐宝乳业集团副总裁刘森淼表示，君乐宝奶粉近期一直满负荷生产，春节以来已经向各地发货120多万箱。

在湖北随州市，君乐宝奶粉经销商黄昆在封城之前紧急为母婴店配送了500多箱奶粉。近几天个别偏远区域即将断货，为了配送20箱君乐宝旗帜奶粉，途中经过多次检查、核实、消毒，趟水过河，最终将奶粉成功送达消费者手中。

关爱母婴 用行动回报社会

疫情期间，为助力解决广大孕产妇、婴幼儿群体的营养补充需求，人民网牵头并联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。活动已于2月21日启动，全国各地居民均可申领，通过人民网“人民好医生”客户端，开发推出“母婴健康信息服务平台”接口，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。

君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，免费派送到家。2月25日，首批定向捐赠的奶粉已经发出，此批奶粉共计2809单，其中湖北地区1729单，包含武汉、黄冈、荆州、十堰、咸宁等地区。

此次公益活动，在符合捐赠条件的基础上，将优先为驰援湖北地区的医务人员家庭提供服务。奶粉免费领取上限为3罐，可供满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。每位符合条件的孕产妇、婴幼儿只能申领一次，综合考虑物流配送及信息审核等因素，每天申领上限为2万人。申领平台24小时开放，申请者先到先得。申领信息在1至5个工作日内由工作人员审核，通过手机短信发送订单消息。

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