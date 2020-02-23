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情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道

2020年02月23日12:21 来源：人民网-人民健康网

“妈，我现在去机场，妙妙还小，辛苦您照顾了。”作为医务工作者，李明娟（化名）在大年三十这天奔赴武汉防疫一线，电话那头是她的婆婆和女儿。

李明娟说，在申请报名时，同事们给出的原因各有不同，“我没有谈恋爱，也没有结婚”“我年龄小，若感染，恢复起来比年长的同事快”“我和其他护士不一样，我是汶川人”……

不仅是“白衣天使”，还有建设医院的施工者、一线民警、社区工作者，在这个特别的冬天，大家正在经历一场严峻的考验，众志成城、抗击新冠肺炎疫情。

距离能阻隔病毒，但不能隔断情感。防控疫情，守望相助。

社会各界的义举温情正汇成暖流，融化冰雪，温暖人心。

像李明娟一样，有这样一批守在防疫一线的中流砥柱，她们是孩子眼中的父母、父母眼中的孩子，更是打赢这场硬仗不可或缺的力量。这种精神和行为，让人敬佩，也让人心疼。

“你守护生命，我守护你”。在疫情期间，为助力解决年轻妈妈和婴幼儿群体的营养补充需求，人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。通过人民网“人民好医生”客户端，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。君乐宝乳业积极响应，全力支持本次活动，并提供捐赠奶粉并负责邮寄产品。

此次公益活动，在符合捐赠条件的基础上，将优先为驰援湖北地区的医务人员家庭提供服务。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。

“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动，由中国红十字基金会作为公益机构，进行活动公正性把关和项目追溯；由中国营养学会作为权威营养科学专业机构，为活动提供疫情下的权威膳食营养科普知识；君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。

非常时期，让我们众志成城，守护心爱的人，共同打赢防疫战！

(责编：欧阳易佳、李彤)


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