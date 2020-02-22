战“疫”宝宝：“欢迎来到新世界”

“小汤圆”被转送到浙江大学儿童医院。院方供图

附：“这是我们的战‘疫’” 新冠肺炎孕产妇的生命接力

2月8日上午10时20分，一声婴儿的初啼，打破了浙大一院之江院区负压手术室的宁静。怀孕35周的重症新冠肺炎产妇李平（化名）诞下“元宵宝宝”，起名为“小汤圆”。

“小汤圆”初来乍到，就经历了一番波折。李平刚转入浙大一院时，医生发现，新冠肺炎导致她缺氧，会直接影响胎儿，随时有可能需要进行剖宫产手术。

8日早晨，胎儿在李平体内突发宫内窘迫。开启负压手术室、准备防护用品、准备手术器械、开启婴儿床电源、准备相关药物……浙大一院相关科室立即投入战斗。

10点，随着一声啼哭，“小汤圆”来到这个世界，母子平安。救治，还在接力。11点，“小汤圆”被顺利转送到浙大儿院隔离病房。为照顾“小汤圆”，浙大儿院选调了4位经验丰富的护士，24小时轮班，时刻监测生命体征。

负责照顾孩子的护士告诉李平，“小汤圆”多个标本核酸测定均为阴性，情况稳定，能吃能睡。“现在一顿已经可以喝55毫升的奶，体重也有了明显增加。”

陈霞（化名）女儿在同济医院中法新城院区出生 。院方供图

时间回溯到2月8日，与“小汤圆”同一天出生的，还有武汉居民陈霞（化名）的宝宝。

1月30日，因感觉身体不适，陈霞前往社区医院就诊。经过一轮检查发现，她的双肺感染，肺部多发磨玻璃样改变。2月5日，陈霞突然发烧38.5度、畏寒、乏力，心率高达130次每分钟，血氧饱和度仅90%。

“必须立马手术。”接诊的华中科技大学附属同济医院产科医生乌剑利说，“孕妇已怀孕38周多，胎儿在宫内越来越大，挤压胸腔，叠加感染肺炎，呼吸困难，极易导致胎儿宫内窘迫。”

陈霞病情严重，是否能顺利生产？婴儿是否会被感染？这一切都是未知数。

与时间赛跑，同疫情决战。在医护人员努力下，不到10分钟，胎儿成功娩出。早在一旁准备好的新生儿科医生迅速将婴儿送往同济医院主院区新生儿科隔离观察。

疫情之下，隔离病毒，但不隔离爱。

孕产妇作为新型冠状病毒肺炎的易感人群，为切实保障母婴安全，2月2日，国家卫健委发布《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，要求各地为疑似和确诊孕产妇提供疾病救治和安全助产服务，确保母婴安全。

2月8日，国务院联防联控机制发布《关于加强新型冠状病毒肺炎疫情防控期间孕产妇疾病救治与安全助产工作的通知》。

防控疫情，守望相助。你守护生命，我守护你。

在疫情期间，为助力解决广大孕产妇、婴幼儿群体的营养补充需求，人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。活动已于2月21日全网启动，通过人民网“人民好医生”客户端，开发推出“母婴健康信息服务平台”接口，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，免费派送到家。

此次公益活动，面向全国开展，在符合捐赠条件的基础上，将优先为驰援湖北地区的医务人员家庭提供服务。奶粉免费领取上限为3罐，可供满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。每位符合条件的孕产妇、婴幼儿只能申领一次，综合考虑物流配送及信息审核等因素，每天申领上限为2万人。申领平台24小时开放，申请者先到先得。申领信息在1至5个工作日内由工作人员审核，通过手机短信发送订单消息。