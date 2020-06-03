“作为一名长期在基层临床一线工作的医护人员，我见证了我国母婴保健的变化，这个变化可以概括为一全二高三低：一全是母婴保健法律体制机制健全；二高是孕产妇自我保健意识和‘两筛’依从性大大提高；三低是孕产妇死亡率明显降低，孕妇高危妊娠合并症发生率明显降低，婴儿出生死亡率降低，缺陷婴儿出生率大大降低。”近日，全国人大代表、第45届南丁格尔奖获得者、全国三八红旗手、河南省商丘市柘城县人民医院护理部主任宋静在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时，这样由衷表达了自己的欣慰。

母婴安全是妇女儿童健康的前提和基础，孕产妇死亡率和婴儿死亡率是国际公认的基础健康指标，也是衡量经济社会发展和人类发展的重要综合性指标。记者近日从国家卫健委获悉，我国妇幼健康核心指标持续向好，2019年全国孕产妇死亡率下降到17.8/10万，婴儿死亡率下降到5.6‰，5岁以下儿童死亡率下降到7.8‰，优于中高收入国家平均水平。其中，农村降幅显著，城乡差距明显缩小。

记者还从国家卫健委妇幼司获悉，目前各省普遍建立了若干危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心；市县两级建立了至少1个危重孕产妇救治中心和1个危重新生儿救治中心，基本形成了分级负责、上下联动、应对有序、运转高效的危重孕产妇急救、会诊、转诊网络。健全的国家、省、市三级医疗质量控制体系，多学科诊疗和各种危重救治技术的成熟开展，提高了危重孕产妇和危重新生儿的救治能力，降低了孕产妇与新生儿死亡率和严重疾病致残率。

北京：

率先制定并实行母婴安全保障评价体系和色标管理

自国家全面两孩政策实施以来，妇幼健康服务面临新挑战，控制孕产妇死亡、保障母婴安全面临严峻考验。据介绍，十三五期间，北京市孕产妇死亡率由8.69/10万降至4.12/10万，处于全国先进行列；婴儿死亡率由2.42‰降至1.99‰，已达到发达国家水平。

这个成绩来之不易。北京市卫健委率先制定区域母婴安全保障评价指数，通过定量和定性指标相结合的方式，确定15项评价指标，从5个维度对指标进行分解，根据权重系数计算各评价指标得分，综合相关因素，对各区母婴安全保障情况评价出高风险、低风险、比较安全、安全、非常安全5个等级。卫健委还定期对各区、各级医疗机构落实情况和效果开展区域母婴安全保障评价，定期公布评价结果，并实行色标管理。精准化孕产保健服务，实现高危孕产妇“每日清、每例追、每月练”。

上海:

打出系列“组合拳”，从社区到市级会诊抢救中心全方位提升妇幼保健服务

2019年，上海市推进50家综合医院儿科示范门急诊建设，做实妇产科、儿科专科医联体，其中“东南西北中”五大儿科医联体深化“全专结合”和“医防融合”模式，在社区卫生服务中心基本实现儿童初级保健和儿科诊疗全方位整合型服务。与此同时，实施“腾飞计划”，投入6400万元加大妇产科、儿科学科建设。推进妇产科、儿科、全科住院医师规范化培训及骨干产科医师和助产士转岗、全科医生儿科能力等培训，共培训1693人。加强充实母婴安全和新生儿临床救治2个专家库，强化多学科救治，落实院内、院际和全市大会诊。

上海市在原有5家市级危重孕产妇会诊抢救中心基础上，又在复旦大学附属中山医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院建设市级危重孕产妇会诊抢救中心，同时建设7家孕产妇重症监护病房和3家产科实训基地。加快推进复旦大学附属儿科医院新生儿大楼建设；完善危重新生儿救治体系，加强7家市级危重孕产妇会诊抢救中心建设，启动26辆新生儿救护专用车辆配置项目，打造“流动的NICU”，实现长三角跨省市转运。

上海通过打出这套系列“组合拳”，全市危重孕产妇、危重新生儿抢救成功率分别达到99%和90%；婴儿死亡率降至3.06‰，孕产妇死亡率降至3.51/10万。

四川:

完善各级危重孕产妇和新生儿救治体系，上下联动协同保障母婴安全

四川全省建立了以8个省级危重孕产妇及新生儿救治中心为龙头，各级255个危重孕产妇救治中心和248个危重新生儿救治中心为网络的救治体系，形成上下联动、快速反应、有序运转、专家守护、多科协作、协同作战的运转机制，畅通急救通道。如都江堰市制定了都江堰市《母婴安全行动计划》，成立了全市产急办，实现24小时产科专家轮流值班，开设绿色通道，严格执行三级医师查房制度，疑难危重病例讨论制度、死亡安全讨论制度及术前讨论制度，近年来抢救成功率达100%。

“孕产妇作为特殊人群，在重大公共卫生事件中需要重点保护，但目前的妇婴保健系统，难以适应突发重大公共卫生事件情况下的有效运转。”今年“两会”，全国政协委员、复旦大学附属妇产科医院徐丛剑院长特别提出了提升妇婴卫生系统应对重大公共卫生事件能力的提案。徐丛剑认为，孕产妇保健体系需要更为特殊的资源储备。另外，妇幼保健专科医院需重视并培养员工在重大公共卫生事件中孕产妇保健专业的应急意识和服务能力，并要建立预案，定期进行演练。

虽然，越来越多的孕产妇受益于我国妇幼保健服务和危重孕产妇救治体系的不断完善。但在母婴安全和妇幼健康服务体系的提升之路上，没有终点，仍需继续努力。（记者 耿兴敏）