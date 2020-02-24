爱在实处 暖进心窝：把特别的爱送给疫情中的“她们”

新冠肺炎疫情暴发以来，有这样一个特殊群体，在工作岗位上，她们是“白衣天使”中的重要群体；在社会责任上，她们奋战在社区防控一线；在家庭防线上，她们是疫情防控的最后一公里，是家里的“主心骨”。

她们是英雄，是女性！

为了好守护心爱的人，特别是加强对孕产妇婴群体的关爱，社会各界正从细微之处着手，众志成城，携手打赢疫情战。

关爱女性健康 保险免费加保“新冠肺炎”

“连日来，新冠肺炎疫情备受关注，关爱女性健康保险免费加保新冠肺炎。”项目相关负责人介绍说，在“康乃馨C款”保险原有保障基础上，免费增加3万元新冠肺炎保险保障和3千元意外保险保障,其中新冠肺炎身故责任无等待期。

据《桂林晚报》报道，今年广西关爱女性健康“康乃馨C款”保险新产品从“两癌”保险升级为“四癌”(乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌)保险。在2月1日-6月30日期间投保并生效保险的原有基础上，免费增加新型冠状病毒肺炎身故责任险和意外身故责任险，为广大女性提供更全面的保障。

关爱孕产妇婴:人民网开启爱心奶粉免费申领通道

有这样一批坚守在防疫一线的中流砥柱，她们是孩子眼中的妈妈、父母眼中的女儿，更是打赢这场硬仗不可或缺的力量。这种精神和行为，让人敬佩，也让人心疼。

“你守护生命，我守护你”。在疫情期间，为助力解决年轻妈妈和婴幼儿群体的营养补充需求，人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。通过人民网“人民好医生”客户端，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。君乐宝乳业积极响应，全力支持本次活动，并提供捐赠奶粉并负责邮寄产品。

此次公益活动，在符合捐赠条件的基础上，将优先为驰援湖北地区的医务人员家庭提供服务。同时也对全国范围内，符合条件的年轻妈妈和婴幼儿提供健康营养定向捐赠，“你有需求，我来提供”。

非常时期，让我们众志成城，守护心爱的人，共同打赢防疫战！

各地妇联解决战“疫”一线女性医护人员迫切之需

新冠肺炎暴发以来，大量一线女性医务工作者必需的生理期用品成为紧缺资源中的“盲区”。

在疫情暴发后，全国各地女性医务人员接受号召，火速奔往一线抗疫。为节约物资，穿着厚重的防护服每天接连工作数小时，成为一线医务人员工作现状。处在生理期的女性医护人员工作尤其困难。

据《中国妇女报》报道，连日来，为解决一线女性医护人员生活的迫切之需，各地妇联送去了“娘家人”的关爱和温暖。

在安徽阜阳市第二人民医院，阜阳市妇联把紧急采购的25箱女性卫生用品等物资，送到医护人员手中。

“娘家人就是想得周到，你们解决了我们一线医护姐妹们的迫切之需，真的太感谢你们了！”

爱在实处 百万消毒护理品驰援武汉

“穿脱一次防护服，有几步？”

答案是：至少27个步骤，洗手12次。

据《科技日报》报道，河南省人民医院中心ICU护师秦国顺介绍说，从病区出来，脱防护装备最重要。每一个步骤都得小心谨慎，动作放慢，容不得一丝疏漏，否则就会有被感染的风险。“防护装备包括防护服、护目镜、头套等十余件物品，脱防护装备整个流程需要十多个步骤，每卸下一层时，都进行严格洗手消毒，洗手至少12次，用时约15分钟。”

2月21日，一辆载满了关爱医务人员消毒护理品的大卡车“逆行”抵达武汉，这是中国电子商会为武汉13家定点医院及大学医院送去的消毒护理产品。

送暖“逆行者” —向一线女性医务人员子女捐赠图书

疫情危险时刻，挡不住“最美逆行者”的挺身而出。山西省河津市妇联了解，在防疫一线女性医务人员的子女，大部分是小学低幼阶段的孩子，正是需要妈妈陪伴和呵护的年纪。河津市妇联、新华书店携手捐赠图书，给孩子们送去精神上的陪伴。

根据孩子们的不同年龄，按照分级阅读情况，新华书店精心挑选出经典名著、拼音读物、绘本、教辅等图书。为医护人员的孩子捐赠图书，向奋战一线女性医护人员致以诚挚敬意，为她们家人送去关心和温暖。