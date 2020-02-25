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人民战“疫”关爱母婴健康公益活动系列报道之六

“人民战‘疫’关爱母婴健康”活动：首批捐赠奶粉开始派送

欧阳易佳

2020年02月25日19:21 来源：人民网-人民健康网

今日，由人民网牵头发起的“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动，首批定向捐赠的奶粉已经发出。此批奶粉共计2809单，其中湖北地区1729单，包含武汉、黄冈、荆州、十堰、咸宁等地区。

活动由人民网·人民好医生联合中国红十字基金会、中国营养学会共同发起，由中国红十字基金会作为公益机构，进行活动公正性把关和项目追溯；由中国营养学会作为营养科学专业机构，为活动提供疫情下的膳食营养科普；君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。

此次公益活动，意在助力解决广大孕产妇、婴幼儿群体营养补充需求。活动通过人民网“人民好医生”客户端，开发推出“母婴健康信息服务平台”接口，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。这批满载爱心的物资，将由中国邮政集团公司空运至湖北。

在符合捐赠条件的基础上，活动将优先为驰援湖北地区的医务人员家庭提供服务。奶粉免费领取上限为3罐，可供满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。

每位符合条件的孕产妇、婴幼儿只能申领一次，综合考虑物流配送及信息审核等因素，每天申领上限为2万人，申请者先到先得。申领信息在1至5个工作日内由工作人员审核，通过手机短信发送订单消息。

(责编：欧阳易佳、李彤)


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