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人民网牵头发起超7500万元（君乐宝）爱心奶粉免费寄送活动

2020年02月21日14:47 来源：人民网-人民健康网

防控疫情，守望相助。你守护生命，我守护你。

在疫情期间，为助力解决广大孕产妇、婴幼儿群体的营养补充需求，人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。活动于2020年2月21日全网启动，将通过人民网“人民好医生”客户端，开发推出“母婴健康信息服务平台”接口，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。君乐宝乳业积极响应，全力支持本次活动，并提供捐赠奶粉并负责邮寄产品。

此次公益活动，在符合捐赠条件的基础上，将优先为驰援湖北地区的医务人员家庭提供服务。奶粉免费领取上限为3罐，可供满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。每位符合条件的孕产妇、婴幼儿只能申领一次，综合考虑物流配送及信息审核等因素，每天申领上限为2万人。申领平台每天9点开放，申请者先到先得。申领信息在1至5个工作日内由工作人员审核，通过手机短信发送订单消息。

“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动，由中国红十字基金会作为公益机构，进行活动公正性把关和项目追溯；由中国营养学会作为权威营养科学专业机构，为活动提供疫情下的权威膳食营养科普知识；君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。

该活动将与“人民好医生”客户端发起举办的“你守护生命 我守护你——人民爱医行动”联动实施，活动相关内容将择优在人民日报、人民网、人民健康网、“人民好医生”客户端等人民系全媒体平台重点传播，并向腾讯、今日头条、百度、抖音、360等平台广泛推广。

(责编：许晓华、李轶群)


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