打响孕产妇防“疫”保卫战

倘若孕妇被确诊感染新冠肺炎，能否继续妊娠，病毒是否会传染给宝宝？

婴幼儿接种疫苗，能否适当往后推迟，避免人群集中带来的感染风险？

不久前，在国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况举办的发布会上，专家给出了答案。

北京大学第三医院产科主任赵扬玉介绍，如若孕妇已入院观察，出现发热、咳嗽，或者有与感染人的接触病史，包括群体发病病史等，医院会按照国家卫健委要求进行排查。

赵扬玉表示，在确诊前，疑似、高度怀疑的病人，原则上需就地隔离，一定要安排隔离房间，进行防控措施，避免交叉感染。如果确诊是新型冠状病毒感染，尤其是抵抗力相对比较低的孕产妇，可能会出现突发问题。目前还没有足够的数据来证实，新型冠状病毒感染有没有母胎传播的风险。在救治时，要以孕产妇生命作为首位，在这个前提下考虑用药对胎儿影响的问题。

“我们特别理解孕妇和家属之间焦虑的问题，会综合病人的具体情况，包括孕周、疾病严重程度，必要时会和产科、传染病、重症ICU、新生儿科的医生共同讨论，到底是继续妊娠还是终止妊娠。”赵扬玉说，“最主要考虑的点是在孕妇，要保证孕妇的安全为前提，这是最重要的。大家要注意一个问题，不管怎么样，只要妊娠早期发热，持续高热，病毒对早孕期的胚胎组织还是有一定危害的，还是需要关注。”

北京儿童医院急诊科主任王荃表示，“有一些会需要连续接种的疫苗，其实短时间、暂时的中断不会导致之前接种的疫苗白种了”“但有一些疫苗是不能延迟接种，比如狂犬病疫苗”。

王荃建议，家长要关注当地儿童预防接种门诊工作动态，和预防接种门诊医生沟通孩子具体情况，单独预约，分散接种。

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疫情期间，为助力解决广大孕产妇、婴幼儿群体的营养补充需求，人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。活动已于2月21日启动，全国各地居民均可申领，通过人民网“人民好医生”客户端，开发推出“母婴健康信息服务平台”接口，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，免费派送到家。

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