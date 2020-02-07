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《防疫课堂》

节后返程，乘坐火车6条实用建议

2020年02月07日08:17 来源：人民网-人民健康网

近日，各地陆续迎来节后返程高峰。很多长途出行的旅客不可避免地要乘坐火车返程，那么，在乘坐火车期间，旅客应该如何做，才能更好地保护自己呢？对此，中国疾控中心给出了6条实用建议：

1、出行前，若无可疑症状（发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等），可正常出行。

若出现可疑症状，建议居家休息和就地就医，待症状消失后再启程。

2、合理安排行程，进入车站后，确保佩戴口罩（一次性使用医用口罩即可）。

主动配合车站工作人员做好体温检测，缩短停留候车室时间。

到达目的地后应尽快离开车站。

3、保持手卫生，乘车时推荐戴手套。

未戴手套时应减少接触公共物品和部位，勤洗手。

就餐前应洗手，洗手时用洗手液（或香皂）流水清洗，或者使用免洗洗手液。

不确定手是否清洁时，避免用手接触口鼻眼。

打喷嚏或咳嗽时，用纸巾或手肘衣服遮住口鼻。

4、旅途中，做好自我监测和管理。

自觉发热时，要主动测量体温。

发现身边出现可疑症状人员，及时报告。

5、若旅途中出现可疑症状，应主动戴上医用外科口罩或N95口罩，尽量避免接触其他人员，并视病情及时就医。

就医时，应主动告知医生自己的相关疾病流行地区的旅行居住史，以及发病后接触过什么人，配合医生开展相关调查。

6、妥善保留旅行票据信息，以备查询。

相关提示：

乘坐火车飞机等 尽可能隔位而坐

国家卫生健康委疾控局副局长王斌提示出行旅客：

·如果是乘坐火车、飞机，尽可能隔位而坐，或者分散而坐；

·公交尽可能采用自然通风，增加公交车清洗消毒频次；

·乘坐长途客车返回工作岗位人群，同样建议隔位而坐，分散而坐，同时建议长途汽车隔两个小时到休息区休息，开窗通风；

·出租车在每日出车载客之前应做好消毒工作。

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(责编：许晓华、李轶群)


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