乘坐火车飞机等 尽可能隔位而坐

据悉，截至2月1日24时，国家卫生健康委收到各省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例14380例，现有重症病例2110例，累计死亡病例304例，累计治愈出院病例328例，共有疑似病例19544例。

2月2日下午3点，国家卫生健康委召开新闻发布会。国家卫生健康委疾控局副局长王斌表示，随着目前假期临近结束，各行各业人群陆续返回工作岗位。对此，国家卫生健康委针对不同场所、不同行业各自的特点以及不同人群，分类制定了公共交通工具、公共场所以及不同人群的防护规范和指南。

王斌介绍，正常运行的汽车、火车、飞机、轮船这样一些公共交通工具，一是要加强消毒，增加对候车室、卫生间，包括其他公用设施的消毒频次。二是要加强通风。高铁、地铁、飞机这些公共交通工具上环境相对比较封闭，所以要适当增加空调的换风功率，同时还要增加换气的次数。三是要求公共场所，比如宾馆、商场、超市、办公楼这样一些公共场所和我们的工作场所，也要做好室内的清洁和消毒，加强通风换气和垃圾处理。

王斌说，如果是乘坐火车、飞机，尽可能隔位而坐，或者分散而坐；公交尽可能采用自然通风，增加公交车清洗消毒频次；乘坐长途客车返回工作岗位人群，同样建议隔位而坐，分散而坐，同时建议长途汽车隔两个小时到休息区休息，开窗通风；出租车在每日出车载客之前应做好消毒工作。

中国疾控中心传染病处研究员冯录召在回答记者提问时表示，近两日在武汉、深圳甚至在美国的首例病例中都发现确诊患者的粪便中检测到了新型冠状病毒，这个现象说明病毒可以在消化道复制并且存在。但是否能通过粪口传播，或通过含有病毒的飞沫形成气溶胶方式再传播，需流行病学调查和研究进一步证实这个现象。

冯录召认为，现阶段，新型冠状病毒感染主要途径还是以近距离飞沫传播、间接接触传播为主，但是在武汉、深圳和美国首例病例中确诊患者粪便中检测到新型冠状病毒，也提示广大人群勤洗手的重要性。饭前、便后勤洗手，是防护新型冠状病毒的重要手段。

文/本报记者 孟亚旭 熊颖琪