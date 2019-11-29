恒瑞医药刘涛：扛起医疗医药行业发展大旗 为人民健康做出努力
在11月25日召开的“强县域 千县行”全国片区交流会浙江站活动上，江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理刘涛在接受采访时说：“能够作为‘强县域 千县行’活动的支持企业，感谢国家卫健委和人民网给了我们一个展现企业发展和民族制药企业社会责任的机会。如果没有国家卫健委的指导，‘强县域 千县行’活动很难进行下去。同时，人民网的‘人民’二字，让我们有一种油然而生的尊重感和权威感。所以，有了这两个平台的支持，‘强县域 千县行’活动一定能够有效传承和进行下去。”
江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理
刘涛还表示：“恒瑞作为中国的民族上市制药企业，有责任和担当与参加活动的各位领导、各位院长们共同扛起医疗、医药行业发展的大旗，为人民健康做出应有的努力。”（董童）
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