王少宇：推动县级医疗体系建设 承担民族药企社会责任

人民网北京8月25日电 8月18日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在贵州贵阳举行。会上， 江苏恒瑞医药股份有限公司综合事业部副总经理王少宇表示，县级医院作为医疗体系重要的组成部分，其综合服务能力的提升将更好的发挥承上启下，为基层医疗患者服务的枢纽作用。

王少宇介绍，恒瑞医药作为一家医药企业，立足医疗卫生和民生需求，坚持以创新为动力打破国外垄断，在肿瘤、慢病、造影剂、麻醉手术药等领域处于领先地位。

“作为中国医药企业的代表，恒瑞医药将继续积极配合各部门领导的各项工作，更好的推进落实‘强县域 千县行’项目落地，推动县级医疗体系建设，承担起民族医药企业的社会责任，继续造福患者。” 王少宇说。