远离猝死从改掉五个坏习惯做起

心脏性猝死有迹可循，许多新闻报道中猝死的大都是年轻人，他们并没有原发疾病，为什么还会猝死呢？确实，从25岁到40岁心脏性猝死的风险急剧上升，但需要指出的是，这与他们冠心病的发生风险增加有相关性。所以，只是他们未发现心脏的问题，而不是心脏没问题。那么，中青年人群为何容易得冠心病，而发生心脏性猝死呢？这期我们就来分析一下。

作为社会主要生产力人群，中青年人所承受的躯体和精神压力与日俱增，调查显示，我国约八成的白领处于过度疲劳状态，在30岁至50岁英年早逝人群中，96%死于过度疲劳引起的致命性疾病，其中80%为心源性猝死。慢性疲劳应激，既是中青年人早发冠心病的病因，也是中青年冠心病患者发生心脏性猝死的重要诱因。

从生活方式上看，中青年人常常存在着营养过剩、过量饮酒、过度娱乐、久坐办公、运动减少、熬夜、加班加点等问题，这些不良生活方式导致肥胖、高脂血症、糖尿病、痛风等基础疾病，积重难返，以致突发心脑血管疾病。

另外，社会竞争强，工作生活节奏快、生存压力大；为名所困，为利所囿，内心彷徨、浮躁而迷失，这些都使中青年人长期处于高度紧张的精神状态以及不确定而脆弱的心理状态，这也是中青年发生猝死的一大诱因。

综上所述，导致中青年猝死频发的诱因有慢性疲劳、不良生活方式以及精神心理因素。那么，想远离猝死，应该先改掉以下五个坏毛病：

久坐不动

研究表明，与每天坐小于4小时相比，每天坐8小时而运动量又很小的人群，心血管死亡风险增加32%，但是，运动可以降低这个风险[3]。建议保证每天运动量，至少保持步行6000步左右。

持续熬夜、不眠不休

研究发现，与每天睡8个小时的人相比，每天睡眠时间少于5小时的人，心脏病风险增加40%。建议大家杜绝不加限制的熬夜，避免过度劳累。一旦身体出现不适，就去医院进行检查，养成定期体检的习惯。

持续“高压”状态

尽量避免极度劳累，如果长期处于“压力山大”的状态，建议适当减压，偶尔给自己放个假，哪怕是看看书、散散步、聊聊天都能让精神紧张得到缓解。

忽视心脏的求救信号

出现不明原因的胸闷、精神不振、情绪易激动、头晕等症状，就要小心了！因为，那可能是心脏的求救信号，应提高警惕，适时就诊。

戒不掉的“烟酒瘾”

烟草中的尼古丁会使血管收缩，甚至引发血管痉挛。而酒精则会导致心跳过快，血压也会急剧升高，从而引起心脏的不良事件。不管您的吸烟史有多长，或者您对酒的痴迷程度有多深，尽早戒烟、减少饮酒都会对您的血管有好处，降低罹患心脏疾病的风险。

说了这么多，最后我们总结一下，虽然，猝死难以预测，而且，生还几率很小。我们能够做到的，就是养成良好的生活行为方式，合理饮食、坚持运动、戒烟限酒、避免过度劳累、保持心情舒畅。特别要对像“拼命三郎”般工作的中青年人说一句，“工作是永远是做不完的，身体永远比金钱更重要”。

（来源：人民健康）